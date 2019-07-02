保險業2020年起要增設專業董監　6家資產破兆公司要提高比例

▲金管會近期將預告「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，最快明年元旦起適用。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為強化保險業的公司治理，並提升董事會的專業度及穩定度，金管會近期將預告「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，這次修法有5大重點，其中資產兆元以上的8家保險公司須提高專業董事比率，預計2020年1月1日起適用。

金管會參考「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，目前已完成「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，預計近期內對外預告。

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這次修正案有5大重點，首先是「落實競業禁止」，自然人或法人擔任保險業董監事時，自己或關係人不得同時擔任其他金融機構的董監事，不過屬於控制與從屬關係，則不再此限制。

再者是「提高專業董事人數」，舉凡資產規模達1兆元以上的保險業專業董監事人數在5人以下者，應有3人為專業董監事；人數超過5人者，每增加3人應再增加1人；專業常務董事由2人調整為3人。

第三是「自然人董事」，保險業的專業董事應為自然人，並考量董事會的多元組成，對公司治理也有助益，明定全體董事在13人以上者，專業的自然人董事得為5人，但政府或單一法人直接或間接持有百分之百股份者，其專業董事，無須為自然人。

第四，明定政府與法人的代表人或被指定代表行使職務的自然人，必須適用一定親屬關係不得任同一保險業董理事、經理人的限制規定；最後是增訂保險業董事會應確實審核經理人的資格條件，並就經理人資格條件的維持與適任性，負監督之責；前3項修正案預計明年元旦實施，其餘則上路後實施。

保險局副局長張玉輝表示，國內資產逾兆元的保險公司有8家，包括國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、中國人壽、三商美邦人壽與全球人壽，一旦修法通過後，有6家需增設專業董事，另有2家要增加專業監察人。