國銀前5月大賺1,608億超會賺　大陸分行單月獲利又走下坡

▲根據金管會統計，本國銀行稅前盈餘達331.4億元，年增率7%。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（2）日公布5月底本國銀行逾期放款以及獲利情形，以單月來看，國銀5月大陸分行獲利僅2.8億元，較上年同期衰退35.2%，銀行局分析，受到貿易戰衝擊，使得放款、曝險金額同步降低，進而影響利益收益。

根據金管會統計，截至今年5月，本國銀行稅前盈餘達331.4億元，年增率7%，其中國內總體分行達193.6億元，年減8%；國際金融分行（OBU）獲利為95.3億元，年增率55.9%；海外分行達39.7億元，較去年同期增加6.1億元；不過大陸分行僅2.8億元，年減35.2%。

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今年1至5月本國銀行稅前盈餘達1,608.2億元，較上年同期增加152.3億元，年增率10.5%，其中國內總體分行達979.7億元，年增0.1%；國際金融分行（OBU）獲利為429.5億元，年增率40.8%；海外分行達179億元，較去年同期增加30.9億元；大陸分行20億元，年減15.4%。

大陸分行5月單月獲利年減35.2%，連續數個月呈現衰退，銀行局分析，受到中美貿易戰影響，放款金額和曝險金額同步降低，連帶影響利息收益；至於OBU國際金融業務分行成長，主要是投資收益和利息收益同步成長所致。

此外，今年前5月本國銀行放款總餘額為29兆1,975億元，較上月底增加2,305億元；逾期放款金額為702億元，較上月底減少17億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底減少0.01個百分點。

根據資料顯示，今年5月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為572.99%，較上月底556.60%，增加16.39個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。金管會表示，將持續督促逾期放款相對較高的銀行採取積極作為，改善資產品質及財務結構。