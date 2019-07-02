避免成陸貨「洗產地」災區　海關加強查核　5月底再抓到1起

▲▼避免台灣成為中國大陸產品洗產地災區，海關加強查核。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

在中美貿易戰下，中國大陸的廠商偷偷將產品繞道出口，《華爾街日報》點名，越南與台灣會淪為「洗產地」的受害者。關務署今（2）日表示，今年5月底海關也移送一起疑似洗產地的案件給國貿局，自去年中美貿易戰以來，關務署已經移送6件疑似洗產地案件。

而最近的這起案件，是5月底出口有一批靜電標籤約有628箱外包裝和出口報單都標示「MIT」，但是海關查到，在不久前有從中國大陸進口一批稅則、號別相近的貨品，將「MIC」改為「MIT」嫌疑重大，因此在6月18日函請經濟部國貿局處理。

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中美貿易戰發酵以來 海關查獲6起疑似洗產地案件

自中美貿易戰以來，海關就開始加強查核，從去年9月到現在，共計發現6起疑似洗產地的案件，產品包含中國大陸的不鏽鋼水槽、塑膠薄膜、自行車等產品，發現有藉由繞道台灣稍微加工或者更換標示改為「MIT」等情形，皆已經移交給國貿局處理。

關務署表示，貿易戰持續發酵，為了防範中國大陸借道台灣，違規轉運出口，除了加強自由貿易港區、物流中心、及保稅倉庫的貨物產地，也針對課稅區通關案件，實施出口報單比對機制，尤其是被美國徵301關稅的高風險產品加強查核，一旦發現有產地標示不實，或者違規出口的情事，就會通知經濟部國貿局核處。

過去一年確實有中美貿易戰影響，有些廠商將產品部份製程回台組裝或者加工，稅則前6碼改變，並以台灣製出口，但是是否符合美國原產地的標準，廠商還是要特別注意。關務署說，台灣與美國海關有簽署關務互助協定(CMAA)，美國查核進口貨品時，若有疑慮會請我國提供資料，根據統計去年有52件、今年至目前為止，有106件，但這項協助有包含毒品等其他違規事項協助，所以真正涉及洗產地者，今年應該不會超過10件。

越南來的大蒜、香菇、磁磚、茶葉 海關加強查驗

此外，外界關心，越南被點名中國大陸可能透過該地洗產地，有可能繞道越南、轉運台灣，再轉往美國，關務署坦承，我國與越南沒有邦交，且對方是私人公司，所以要進行實地查核，確實有一定的困難。

不過，關務署強調，海關會針對越南高風險的產品，又是台灣禁止中國大陸進口的產品，像是大蒜、香菇、磁磚、茶葉加強查驗，確認生產的公司是否真的有在營運，避免中國大陸製產品藉由越南進口到台灣來。