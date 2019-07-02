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牛棚計畫培育人才　ATEN宏正科獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」

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▲ATEN宏正科榮膺2019亞洲最佳企業雇主獎。（圖／宏正科提供）

▲ATEN宏正科榮獲2019亞洲最佳企業雇主獎。（圖／宏正科提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏正科（6277）今（2）日宣布勇奪「2019亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2019)殊榮，並在首次參選就從186家候選企業中脫穎而出，與台灣微軟等IT大廠並列亞洲最佳企業雇主，且為台灣電腦周邊產業中唯一獲獎企業。
 
HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia )為亞洲人力資源管理領域極具指標的權威獎項，是由Business Media International媒體集團（BMI）公司旗下的HR Asia Magazine針對亞洲各企業雇主所舉辦的評比調查。

評比模式主要是經由行業專家、學者、記者、政府代表等組成的審查委員會，透過企業報告、員工匿名線上問卷調查、工作現場稽核與實地環境參訪等指標，以全面性的評鑑系統選拔出不同領域的傑出企業雇主。

請繼續往下閱讀...

宏正科首次參選就奪下殊榮，尤其在「員工自身情感動機與支持」、「職場環境對員工的包容性」與「員工團隊意識及合作精神」評鑑指標的多個題項上，超越整體產業獲得高分肯定。
 
宏正科長期投身企業社會責任(CSR)，重視對員工的承諾與培育，除了建立完善的人力資源規劃，也鼓勵員工從落實企業核心價值中激勵自我增值學習與成長。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，今年正值宏正科40週年，未來將以「Passion for Excellence」作為公司下一個40年的願景目標，能在此時榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定，別具意義並深感榮幸 ，因為「人才」就是宏正科最大的資產與驕傲。

陳尚仲指出，宏正科每年投資在人才培訓的資源相當豐厚，除了優渥的薪資福利與員工分紅制度，使宏正科名列台灣證交所公布的台灣高薪指數100之企業，也長期建立起完善的員工學習發展計畫與教育訓練系統，激勵員工持續精進。

陳尚仲進一步指出，從2018年起為了延攬更優質的社會新鮮人加入宏正科，還打造「MA/MT牛棚計畫」，透過由淺入深、循序漸進的培訓與定期檢視，以確保學習成效、人才吸收的方向與產出的期望相符。

此外，宏正科全球據點持續擴增，在全球子公司與辦事處主要以在地召募(Local hire)的方式延攬行銷業務與跨國經營管理人才，來自36個國家多元國籍的員工也形塑出宏正尊重包容多元化差異的企業文化。

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關鍵字：ATEN,宏正科,2019亞洲最佳企業雇主獎

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