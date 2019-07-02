星野悠月也來加盟！日出茶太進軍東京澀谷　再掀日本珍奶旋風

▲六角國際旗下Chatime日出茶太品牌，上月底於日本東京澀谷109百貨開幕，挹注營運表現可期。(圖／六角國際提供)

記者林淑慧／台北報導

知名手搖飲品牌「日出茶太」拓展海外版圖再下一城！六角國際今（2）日表示，日出茶太上月底在東京澀谷109百貨開幕，並以單月1.5店的速度展店，成為目前全日本拓店最快速的手搖茶飲品牌。

六角國際集團邁入第15年，旗下品牌積極佈局全球，更推出「APEC亞太拓展計劃」，Chatime日出茶太品牌從台灣出發，在歐美發揚光大，立足亞洲、揮軍印尼、菲律賓、澳洲、馬來西亞等地。

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六角國際主管表示，日出茶太在日本市場擁有高人氣，不僅吸引知名女藝人安達佑實排隊購買，甚至女藝人星野悠月也成為日出茶太的加盟夥伴之一；繼東京澀谷109百貨店後，下周三（10日）將再開出澀谷二店，可望吸引珍奶迷前來朝聖。

依據六角內部統計，日出茶太在日本市場的快速成長，除了展現在同店銷售成長強勁外，目前大阪的心齋橋店已躍升Chatime日出茶太的全球店王，單日可賣出超過2000杯以上。

展望後市，六角國際表示，看好2020東京奧運的觀光人潮，將在日本市場持續展店，提高品牌營運動能，預估今年底在日本市場可望突破35店，可望成為全日本店家數最多的手搖飲品牌，協助推升今年底前「Chatime日出茶太」全球總店數超過千店規模。