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幸福企業代表　AMGEN台灣安進獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」

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▲AMGEN台灣安進獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」。（圖／AMGEN安進提供）

▲AMGEN台灣安進獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」。（圖／AMGEN安進提供）

記者姚惠茹／台北報導

AMGEN台灣安進今（2）日宣布獲頒由亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》評比的「2019亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies To Work For In Asia)，主要是充滿創造力的軟硬體設備及人性化的工作環境受到肯定，才能在首次參賽便從186家候選企業中脫穎而出。

來自美國的生物科技藥廠龍頭AMGEN安進在台成立4年，不僅具有高動能的開放式辦公室，讓同仁擁有自主權，隨當日工作需求選擇辦公區域，可以隨時與跨部門同仁交流激發創意，提升工作效率與動能，還有靈活的彈性工作時間與空間，可以讓員工自己彈性的安排工作，更提供在家工作及異地工作等多元方案。

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甚至是貼心多元的假期福利，讓員工首年即享15天年休假，並按年資每年增加1天，還提供生日假及一日有薪志工假，並因應6至8月暑假期間，還有歡樂星期五彈性工作時間計畫，讓員工可以在三點下班享受更多元的下班生活，值得一提的是，AMGEN台灣安進的女性主管比例超過7成，辦公室並打造哺乳友善環境，充分體現多元包容的兩性平權職場文化。

▲AMGEN台灣安進獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」。（圖／AMGEN安進提供）

▲AMGEN台灣安進獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」。（圖／AMGEN安進提供）

AMGEN台灣安進總經理李宜真表示，AMGEN台灣安進致力建構一個重視創新、包容性強又引人入勝的工作環境，並賦予員工權力，發展員工潛能，並將創新多元融入職場每個環節，打造具前瞻性的高動能工作環境，充分體現2019新世代幸福企業指標。

HR Asia Award為亞洲指標性的人力資源獎項，今年第二度在台舉辦，候選企業須經過嚴謹全面評估模式(T.E.A.M: Total Engagement Assessment Model)，針對職場環境對員工的包容性、員工自身的心靈思維靈魂力和團隊的思考感覺行動力三大主軸進行員工真實感受意見調查。

根據評鑑結果，AMGEN台灣安進在職場環境、員工敬業度、和團隊向心力三個面向獲得員工的高度認同，更優於業界平均，成為台灣區的最佳雇主企業。

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關鍵字：AMGEN台灣安進,2019亞洲最佳企業雇主獎

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