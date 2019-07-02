鮭魚返鄉！海外資金等待專法　匯回資金可望比預估還要多

▲財政部次長吳自心。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部次長吳自心今(2)日以「資金匯回專法預期發揮之功能」專題演講時提到，針對境外資金匯回的專法，根據估計，每年會誘發雙倍的資金匯回台灣，財政部有與會計師討論與溝通，現在確實有不少資金等待專法，估計專法通過誘發匯回的資金，會比預估還多。

吳自心表示，財政部在推動專法之前，就已經與國際反洗錢組織APG溝通，APG也在6月12日回覆財政部，通過海外資金專法沒有洗錢防制的疑慮。依此來看，通過專法，也不屬於自願性稅務遵從（VTC），也就是不是所謂租稅特赦的問題。根據與會計師們的討論，許多停留在海外的資金，確實正在等待專法通過，說不定匯回的資金會比預估還多。

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吳自心表示，現在國際反避稅已經成為趨勢，而各國也都有「藏富於海外」的問題，並非只有台灣，加上中美貿易衝突，很多台商就會思考資金要擺放在什麼地方會比較安全。所以企業與台商的資金安排就要有全新的考量，但是確實有不少的台商資金回台會被課稅，雖然是外界的「誤解」，但是不少台商還是希望可以設立專法，讓台商的資金有機會回台。

根據財政部的預估，現在每年海外資金匯回每年大約1,000億元，但是海外資金會回專法通過之後，財政部分為低推估、中推估與高推估，低推估每年誘發匯回資金1,333億元；中推估有4,272億元；高推估則高達8,907億元。

吳自心表示，四大會計師事務所告訴財政部說，「海外的資金就等待專法通過，匯回的資金可能會比預估還要多」，若真能夠實質投資，國家經濟發展可以進一步提升。