快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚

威力彩連續34期槓龜，1日頭獎上看7.7億元，是今年以來最高頭獎金額。台彩表示，明晚（2日）開獎的大樂透也已連摃10期，頭獎上看3.1億元，2個高額頭獎相加超過10億元，在高額頭獎吸引下，各地彩券行近幾天買氣大增，投注金額也比平常高出許多。