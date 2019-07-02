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快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚

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▲▼大樂透、彩券。（圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／台北報導

大樂透連槓10期，2日頭獎上看3.1億元。台彩表示，大樂透從2007年至今已開出過343注頭獎，其中311注中獎獎金超過1億元，幸運兒遍佈全台21個縣市，總計已抱走605億元獎金。

台彩2日晚間開出第108000060期大樂透，獎號由小到大依序為02、04、11、33、39、42，特別號19

台彩統計，大樂透從2007年開獎至今，以台北市開出53注最多，抱走109.55億，新北市則以49注居次，第三、第四名是高雄市36注、台中市34注。

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關鍵字：大樂透,台彩,開獎

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