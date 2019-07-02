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金管會開放了！企業客戶用手機轉帳嘛ㄟ通　免帶動態密碼器

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▲▼低頭族，手機，通勤。（圖／pixabay）

▲企業客戶有福了！銀行未來可提供用戶透過手機APP產生一次性密碼，即可在電子銀行進行交易授權。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

隨著數位化時代來臨，金管會今（2）日宣布，銀行可提供企業客戶運用手機APP，產生一次性密碼，即可在電子銀行進行交易授權，更為快速、便利，提供銀行客戶更多元的服務選擇。

金管會在2月18日按照銀行公會所報「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」修正案，銀行在辦理法人客戶電子銀行業務時，可以採用增強防護機制的手機APP，所產生的一次性密碼，再次確認客戶轉帳等高風險交易確實經客戶授權。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局副局長黃光熙表示，過去企業客戶必須隨身攜帶實體動態密碼器，才可使用電子銀行服務，不過如今只要有手機就可使用，現在已核准一家外銀在台子行開辦，用手機APP產生一次性密碼，驗證身分後，就能透過手機使用電子銀行服務，而中小企業也次銀行服務對象之一。

舉例來說，客戶輸入公司編號、用戶編號及密碼等基本資訊後，再用手機APP產生的一次性密碼，再次驗證身分及授權交易，可強化客戶使用電子銀行服務的安全性；現在自然人轉帳有金額限制，單筆最高5萬元、一天最高10萬元、一個月最高20萬元，但企業戶用電子銀行則看各銀行給的額度，每家都有所不同。

此外，「金融機構提供行動裝置應用程式作業規範」對採用Soft Token已訂有相關規範，包括須符合防入侵機制、執行期間保護機制、機敏資料保護機制等安全防護措施，並須每年委由合格檢測實驗室完成安全檢測，以確保金融機構提供安全的電子銀行服務。

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關鍵字：金管會,手機,APP,銀行,網銀,企業客戶

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