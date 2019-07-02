本土精油品牌遭控標示不實、冒用代工廠　消費者怒批：產品來源不明

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根本芳療遭控標示不實、冒用代工廠　消費者怒批：產品來源不明

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▲根本芳療遭控標示不實、冒用代工廠。（圖／消費者黃先生提供）

▲台灣本土精油保養品牌「根本芳療」近日爆發標示不實、產品來源不明等風波。（圖／翻攝自根本芳療粉絲專頁）

記者張毓容／台北報導

在網上小有名氣、營業十多年的台灣本土精油保養品牌「根本芳療」，近日來接連爆出產品生產標籤標示不實、冒用代工廠名義等糾紛，引發不小風波。而今年五月經高雄衛生局確認其中一款商品標示有問題，將其開罰並限期下架，此事件後消費者開始自扮柯南，檢視手邊產品發現更多有疑慮之處，並指控根本芳療僅回應部分問題，怒批產品來源不明且求償無門。

根據《TVBS新聞》報導，去年10月「根本芳療」就被原有合作關係的代工廠莉思佳企業指控，將非該廠製造的產品標示為莉思佳製造生產，質疑根本芳療洗標，並終止合作。而此事經高雄市衛生局五月查證後，確認標示有問題，開罰1萬5千元並限期於六月底前下架。根本芳療後續雖公告接受退費，但也反駁僅是標示有錯，內容物沒有任何問題。

▲根本芳療遭控標示不實、冒用代工廠。（圖／消費者黃先生提供）

▲根本芳療遭控標示不實、冒用代工廠。（圖／消費者黃先生提供）

▲消費者檢視後發現有許多產品皆有來源和生產上的疑慮。（圖／消費者黃先生提供）

但經此「改標」事件後，許多消費者人心惶惶，開始檢視手邊的根本產品，發現數款根本芳療產品竟由早於2015年停業的「火鶴實業」製造，直到2017年7月都還有生產供貨，引發眾多消費者質疑與不滿。還有消費者指出，其購買的洗髮精製造廠標示為幸福家生技，但經詢問後，幸福家生技回應該產品並非其公司生產，更讓消費者質疑根本芳療的產品標示不實非單一案例，而是常態。

另外，更有消費者點出根本芳療販售聲稱可以食用的純露，但卻沒有食品工廠許可，違反法規，以及根本芳療自身工廠於2017年7月才取得登記核准，消費者卻買到2017年7月前「根本芳療工廠」所生產的商品等產品來源不明的疑慮。

▲根本芳療遭控標示不實、冒用代工廠。（圖／消費者黃先生提供）

▲根本芳療遭控標示不實、冒用代工廠。（圖／消費者黃先生提供）

▲根本芳療公告之聲明和退貨機制。（圖／翻攝自根本芳療粉絲專頁）

而根本芳療於6月24日於粉絲專頁上發表聲明，文中表示其皆因公司管理流程疏失造成，「與代工廠聯繫未盡周全、沿用舊製造廠標籤」等管理問題會嚴正面對與檢討，也宣布退貨機制。但文中提及問題缺失和退貨產品範圍，僅針對最受爭議的「火鶴實業事件」相關產品，對於其他消費者提出的疑慮並未說明和回應，讓眾多消費者直呼無法接受，要求根本芳療針對所有問題做出說明。

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