加速AI晶片研發　「台灣人工智慧晶片聯盟」串連50家廠商

▲「台灣人工智慧晶片聯盟」串連50家廠商。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

迎接人工智慧時代，AI晶片成為未來智慧裝置的關鍵元件，因此經濟部串連工研院、鈺創、聯發科、廣達、台達電等產學研超過50家廠商，今（2）日啟動「台灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟)，共同搶攻AI晶片商機。



經濟部部長沈榮津表示，AI晶片總體市場產值預估在2022年可以達到5,000億台幣，台灣有半導體、ICT等強項，經濟部整合產官學研資源推動「AITA愛台聯盟」，目標就是要讓業者能降低10倍的AI晶片研發費用、縮短AI晶片6個月以上的開發時程，協助台灣業者發展全球AI晶片產業。

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▲iDrip完美重現世界冠軍的手沖咖啡機。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院院長劉文雄表示，AI-on-Chip（人工智慧晶片）之於人體就像是心臟或是大腦，而成立聯盟則有3個目標，包括建立AI生態系、發展關建技術、加速產品開發，以工研院內部為例，有關AI晶片的相關研發，不惜要五毛給一塊，就是為了全力發展AI晶片。

工研院電光所副所長張世杰說明，由於研發AI晶片的困難度、複雜度 、風險性高，因此工研院扮演串連廠商的角色，首先會做標準IP讓廠商技轉，讓他們可以接手才會有競爭力，等於幫助廠商快速升級，目前短期會先從軟體、系統整合、異質整合、防老晶片等4大主題開始，針對技術需求成立相對應的SIG（Special Interest Group），啟動產學研連結，

▲Rift S虛擬實境頭盔。（圖／記者姚惠茹攝）

受邀擔任「台灣人工智慧晶片聯盟」會長的鈺創科技盧超群董事長表示，AI發展中，最關鍵且台灣可著力的部份，正是台灣所擅長的半導體產業，最重要的就是把任督二脈打通，也就是讓AI銜接國際語言，並完成AI晶片的異質性整合，將半導體的技術跟AI整合才能持續與國際並駕齊驅。



「台灣人工智慧晶片聯盟」會員包括逾50家國內外半導體與ICT廠商，像是半導體的聯電、南亞科、力晶、華邦、旺宏；還有日月光、南亞電、頎邦、同欣、瑞鋒、欣興、希鐠、矽品；軟體的新思科技、益華國際、Skymizer、嵌譯科技；整合系統應用與終端裝置的微軟、華碩、廣達、群光、英研、智慧工廠、研揚、台達電、鴻海等，攜手加速AI產品的開發。

▲「台灣人工智慧晶片聯盟」正式啟動。（圖／記者姚惠茹攝）