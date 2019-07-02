賽靈思登《麻省理工科技評論》全球50家最聰明企業榜單

▲賽靈思大中華區業務副總裁唐曉蕾代表領全球50大最聰明企業證書與獎。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

可程式邏輯器件生產廠商賽靈思（Xilinx）今（2）日宣布，首次榮登全球權威榜單— 2019《麻省理工科技評論》50家聰明的公司（TR50）榜單，榮登第6名；其他獲獎企業包含微軟、阿里巴巴、博世、華為、嬌生、中國平安等科技大咖。

今年的TR50名單包括科大訊飛、大疆創新、字節跳動等眾多新創企業，也包含微軟、阿里巴巴、博世、華為、嬌生、中國平安等產業巨擘，代表這些企業透過創新的理念、產品與技術改變了幾乎所有的產業，同時亦創造全新的產業。

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這本創刊已超過百年的科技雜誌透過這份年度榜單，對於全球50大最聰明企業在將高科技創新與成功的商業模式相結合，並推動產業發展做出的卓越成就予以高度認可。

賽靈思全球市場資深副總裁Emre Onder表示，榮登TR50榜單感到非常榮幸且深受鼓舞。賽靈思的使命是打造靈活應變、萬物智慧的世界。從5G網路與更智慧、更快的資料中心，到8K視訊串流與自動駕駛等，這些新興技術背後，都有賽靈思所開發具改革性的領先技術。

▼《麻省理工科技評論》50家聰明的公司榜單。（圖／業者提供）