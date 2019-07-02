大量外資集中來台　央行總裁楊金龍：新台幣將面臨升值壓力

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍在今（2）日台灣金融研訓院舉行的「回流資金，再造產業成長契機」研討會中，以「台灣資金運用的戰略思考」為主題進行演講，針對短時間內大量且集中的外資流動，楊金龍表示，這將使新台幣面臨升值的壓力。

在利率政策方面，楊金龍指出，台灣長期以來，國內物價平穩、名目利率維持低檔，惟實質利率水準與主要國家相較仍屬適中。在此情形下，若國人資金大量回流且未用於實質投資而停泊於國內金融市場，將進一步壓低國內利率水準，恐將影響央行貨幣政策傳遞機制的有效運作。

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在匯率政策方面，自1990年代以來，因政府逐步鬆綁跨境資本移動管理措施，使目前台灣外匯市場主要參與者已從早期的進、出口商轉為跨境資本交易者，例如，上年跨境資本交易幾乎是商品貿易收支金額的10倍。

此外，金融帳開放使得跨境資本移動已成為近年影響新台幣匯率的重要因素，且資金於短期間大量且頻繁地進出，恐使匯率偏離經濟基本面，不利國內經濟與金融穩定。楊金龍表示，央行致力維持新台幣匯率動態穩定，旨在減緩匯率過度波動，不會也無法扭轉匯率趨勢。未來境外資金匯回若大量且集中兌換為新台幣，將使新台幣面臨升值的壓力。

楊金龍說明，央行將配合海外資金匯回草案的相關配套措施，密切關注及因應其發展；例如在相關配套措施的設計中，央行已建請經濟部及財政部等，在核發許可文件時副知本行，以協助掌握相關資金進出動態。