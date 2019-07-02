遺產E劇場／拋棄繼承後　仍需申報遺產稅？

▲ 遺產繼承人若選擇拋棄繼承，遺產申報義務由繼承順位依序向後決定。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

繼承人常因遺產債務多於資產而向法院辦理拋棄繼承，但拋棄繼承後是否可以免除向國稅局申報和繳納遺產稅的義務，是很多拋棄繼承人常見的疑惑，律師劉韋德指出，若有繼承人選擇拋棄繼承，遺產申報義務由繼承順位依序向後決定。

【案例事實】

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阿信的父親一個多月前因病過世，很快地，他們家就收到國稅局寄來一張提醒家屬在六個月內辦理遺產稅申報，順便表示哀悼的來函。

辦完父親後事後，有一天，一家人吃飯時，阿信的哥哥跟大家說，前幾天有二家銀行經理來家裡拜訪，他們才知道父親生前為了和朋友合夥經營餐廳和釣蝦場，總共向兩家銀行借了1千多萬。

阿信和哥哥去國稅局調了父親的資產總歸戶資料，發現父親的遺產加起來只有7百萬，根本不夠還債，所以三兄妹和媽媽討論後為避免債權人上門時的麻煩，於是阿信一家人就在父親過世後3個月內一起至法院辦理拋棄繼承。

辦完拋棄之後又過了2個月，阿信才想起來遺產稅還沒申報，眼下期限就快逼近，雖然他們已經向法院辦拋棄繼承，但遺產稅是向國稅局申報，兩個好像沒有關聯，因此他們到底還要不要再去申報遺產稅呢?阿信感到很疑惑。

【法律解析】

繼承人有拋棄繼承者，應如何申報遺產稅？

根據民法第1176條，同一順序的繼承人如有拋棄繼承的話，應該要由同一順序其他沒有拋棄繼承的繼承人申報。如果同一順序的繼承人全部拋棄繼承權的話，則由次一順序的繼承人申報。各順序的繼承人全部拋棄繼承權的時候，則由配偶申報。如果繼承人全部拋棄繼承權或繼承人不明的時候，要由依法選定的遺產管理人申報。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。

《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《保險法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。