央行總裁楊金龍：利用台商回流資金強化AI、5G建設　促進產業升級提高競爭力

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台灣金融研訓院今（2）日舉行「回流資金，再造產業成長契機」研討會，央行總裁楊金龍以「台灣資金運用的戰略思考」為主題進行演講，針對近期台商回流的資金運用，楊金龍表示，目前台灣資金實屬充裕，應引導資金投入台灣經濟結構調整及前瞻性發展，強化網路、AI、5G、物聯網（IoTs）、金融科技等建設，進一步提高國內生產力、促進產業升級，帶動經濟及國人薪資成長。

楊金龍表示，當前在各界積極思考應如何運用國人資金之際，也正適逢全球經貿環境產生兩大轉變：一是美中經貿政策調整及美中貿易衝突的全球經貿變局；另一項轉變則是全球興起反避稅風潮，各國陸續實施共同申報準則；這兩因素共同催生了當前台商回台投資與海外資金匯回的資金浪潮。在當前台灣握有龐大國外淨資產部位及超額儲蓄的現況下，更凸顯其重要性與意義。

請繼續往下閱讀...

近30年來亞洲供應鏈的發展及轉變過程中，台商一直扮演著重要且積極的角色，中國大陸迄今仍為台灣最大的海外生產重鎮及出口市場。2018年中國大陸（含香港）占台灣出口比重41.2%，中國大陸占台灣對外直接投資目的地的比重為37.3%；且2018年台灣整體外銷訂單中，在中國大陸生產比重達46.7%，其中，資通訊產品在中國大陸生產比重更高達89.7%，顯示三角貿易營運模式的盛行。

值得注意的是，2018年台灣國內生產比達47.9%，創5年來新高，且為2015年以來首次超過在中國大陸（含香港）生產比的46.7%，顯示受到美中貿易衝突影響，部分廠商將生產線移回國內生產。

各界多預期短期內美中貿易衝突不易獲得徹底解決，若以中國大陸內需市場為主的廠商，多半仍考量續留大陸；至於以歐美市場為主或將增加非中國大陸產能的廠商，若是以勞力密集與成本導向的產業，將加速移往越南等生產成本較低的國家；而研發及高階製造者，則將移往人力素質高且無資安疑慮的台灣、日本、南韓及美國等地。此一轉變如能帶動大量台商回台投資，對台灣經濟將帶來正面助益。

其次，全球推行反避稅政策也是影響台灣海外資金移動的重要因素。由於各國陸續實施共同申報準則，國人及台商持有海外高資產者，基於各國法規及租稅考量，開始考量調整其海外資產配置，更進一步促使台商回流。

▲ 楊金龍認為，應將台商回流資金投入5G等產業升級。（圖／路透社）

楊金龍表示，台灣資金整體而言實屬充裕，因此面對台商回流及海外資金匯回的資金浪潮，應著眼於如何引導其協助當前台灣經濟結構調整及未來發展，並降低衍生風險。在國內投資成長動能長期偏弱下，更應把握台商回台投資及外資來台投資的契機，將資金導入前瞻性投資，如強化網路、AI、5G、物聯網(IoTs)、金融科技等建設，進一步提高國內生產力、促進產業升級，帶動經濟及國人薪資成長。

為強化企業實質投資的動能，形成資本累積，使企業更有效率運用其資金在新創及高附加價值的產業，除透過強化科技創新，廠商也應積極發展全球戰略，進行跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源，以利上、下游生產鏈整合，鞏固台灣在全球價值鏈的關鍵地位，也可在當前全球貿易衝突情勢下，突破關稅與非關稅的障礙。