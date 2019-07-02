台積電40奈米製程獲Ambiq Apollo3 Blue無線單晶片採用

▲台積電40奈米超低功耗技術獲Ambiq Micro採用。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電今（2）日宣布，Ambiq Micro的Apollo3 Blue無線系統單晶片採用台積電40奈米超低功耗（40ULP）技術，達到領先全球的最佳功耗表現。

Apollo3 Blue為Ambiq基於亞閾值功率優化技術（SPOT，Subthreshold Power Optimized Technology）技術的產品，提供整合式DMA引擎、QSPI介面、以及支援超低功耗類比手錶指針管理的先進步進馬達控制器。

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透過Apollo3 Blue，Ambiq業務延伸到電池供電的智慧家庭裝置，以及遙控器與耳戴式終端等穿戴裝置產品。

藉由Ambiq的亞閾值功率優化技術平台與台積電的40ULP低操作電壓（low-Vdd）製程，Apollo3 Blue樹立了能源效率的新標準，將ARM Cortex M4F核心的運算能力提升到96MHz，操作功耗降至6uA/MHz以下，來支援電池供電的裝置產品。

此外，台積電的40ULP具有高度競爭力，並進一步擴展至22ULL支援極低功耗的應用，提供更佳的射頻與加強的類比功能，以及低漏電eHVT裝置與超低漏電靜態隨機存取記憶體的單位元。

Ambiq Micro行銷副總裁 Aaron Grassian表示，很榮幸能夠延續與台積電的長期合作關係，並採用台積電低操作電壓製程技術，來打造下一代具備SPOT能力的裝置。

Aaron Grassian表示，Ambiq Micro持續大幅提升每項新產品的能源效率達到新的水準，協助客戶將真正的智慧化功能置入電池供電的行動裝置。

台積電業務開發副總經理張曉強博士表示，能夠見證Ambiq的設計創新、結合台積電製程專業知識，令人感到相當興奮。台積電憑藉著業界最具規模的設計生態系統，持續開發從55ULP、40ULP到22ULL的完備低操作電壓製程組合，協助客戶生產智慧化的互聯裝置，能夠隨時準備就緒，且以簡單且直觀的方式與使用者進行互動。