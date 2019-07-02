潤寅詐貸風暴　5家公股銀踩雷約31億餘元

▲▼潤寅詐貸案中，公股銀當中踩雷最為嚴重，仍是台企銀。台企銀董事長黃博怡(右)、台企銀總經理施建安(左)。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

潤寅實業爆出詐貸案，根據調查，目前5家公股銀行對潤寅的曝險，除了台企銀之外，還有兆豐銀、合庫、一銀與華銀，估計大約31億元。

潤寅實業因為爆發66億的詐貸案，潤寅負責人楊文虎6月中旬突然失聯，造成13家銀行受害，其中有五家是公股銀行，包含台企銀、兆豐銀、合庫、一銀與華南銀行。

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台企銀今日重訊說明，對於對於潤寅的曝險為13.38億元，預估損失金額為12.35億元，台企銀行已進行相關債權保全措施及提起訴訟，台企銀下午也發新聞稿表示，與潤寅公司及其關係企業陸續建立業務往來已達十餘年，往來期間帳款收兌皆正常。近日潤寅發生倒閉事件，可能肇因國際情勢變化快速，造成該集團資金調度受挫，財務周轉不靈，營運出現狀況致。

台企銀並且表示，對於損失約12億元的金額，今年6月已提列5.44億元備抵呆帳，並將於第三季提足潤寅集團所有損失。其次是兆豐銀行，根據重訊公告，兆豐銀對潤寅的放款是6.43億多元，預估損失金額大約4.77億元；合庫則是應收帳款放款，總放款金額不超過5億元。

一銀的對潤寅實業及其關係企業授信餘額4億元，擔保品覆蓋率為71％，一銀強調，如果加上信保全額理賠的話，則債權將可全數收回。華銀則是與潤寅旗下的4家子公司有往來，根據初估，曝險金額大約2.7億元，估計損失金額大約0.4億元，目前五家公股銀行總曝險金額約31多億元。行庫主管表示，目前就依照法規規定將潤寅的貸款進行處理，或還要評估是否一次或分次轉銷呆帳。