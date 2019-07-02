CNN：全球經濟剛躲過一顆子彈　但貿易戰問題尚未解決

▲這次G20峰會中，習近平政治、外交、經貿三管齊下，不全面向川普開戰，而是對川普明示、暗示的做出小幅讓步。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

中美貿易戰停火，激勵周一（2）美股及國際油價上漲，不過，短暫而脆弱的休戰對於已受到製造業及貿易戰火荼毒的全球經濟來說，緩解的作用可說是微乎其微。CNN記者Charles Riley撰文表示，全球經濟剛剛躲過了一枚子彈，但中美貿易戰問題尚未解決。

美國總統川普在日本大阪G20峰會上同意不會再額外對其他中國大陸進口商品加徵關稅，不過其先前對2500億美元中國大陸進口商品課徵的關稅及相關的影響依然存在。除此之外，川普表示同意華為向美國公司購買零組件 ，但他也表明，直到雙方談判達成更多的協議後，才會決定中國大陸科技公司的命運。最重要的是，造成全球兩大經濟體間衝突的點根本沒有取得突破，分析師認為，缺乏進展意味著現有的關稅制裁短期間內不會解除，依然會對供應鏈造成壓力，並阻礙全球經濟增長。

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牛津經濟學家Tommy Wu表示，重啟貿易談判並不意味著美國與中國大陸將在近期內將很快達成共識，「考慮到雙方可能採取的強硬立場，未來的談判仍會相當艱難。」

關稅已對今年的全球經濟造成沉重的打擊。中國大陸工業產出遭抑制，也使該國增長放緩，進而導致全球貿易量下降。部分跨國公司一直試圖降低其供應鏈的風險，但許多企業包括像蘋果這樣的科技巨頭，仍受到美國新一波關稅及中國大陸報復行動的威脅。

國際貨幣基金組織（IMF）4月將今年全球經濟率預估值調降至3.3%，為2009年金融海嘯以來最低，該組織警告貿易緊張局勢的急遽升級可能對供應鏈造成嚴重破壞，並擾亂汽車製造業。

現在最大的問題在於，美國與中國間的談判將如何進行。川普希望北京當局開放更多的市場准入，並減少對中國大陸企業的補貼，使美國等其他國外企業在中國大陸的競爭力能更加公平，此外，川普還要求北京不要再侵犯美國企業智慧財產權。不過，中國大陸方面否認美國有關不道德行為的指控，並拒絕對經濟體系進行重大改革，這項體系已使數億中國大陸公民脫貧。同時，中國大陸在緩解貿易衝擊上，已增加政府支出並減稅。

投資銀行貝倫貝格（Berenberg）分析師周一表示，應謹慎看待中美貿易休戰。川普與習近平在去年巴西G20峰會上也曾有過正面結果，但隨後談判破裂，導致雙方啟動新關稅措施。該分析師表示，川普希望透過強勢美國經濟及股市搶進2020美國總統大選，這可能會阻止其進一步加劇中美貿易戰，或與加拿大、墨西哥及歐盟等主要貿易夥伴開闢新戰線。

「強大的美國經濟仍是川普取得連任的最佳利器」貝倫貝格分析師表示，「由於近期美國經濟數據頻頻走軟，可能預示川普的態度軟化，要讓經濟回穩一段時間。」