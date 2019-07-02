百憂解飆漲879%！美今年已有逾3400款藥物漲價

▲美國處方藥的價格節節高升。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

儘管美國總統川普及國會議員都曾信誓旦旦要遏止藥價，但處方藥的價格仍節節高升。今年以來，已有超過3400種處方藥漲價，平均漲幅達10.5%，其中憂鬱症常用藥品百憂解（Prozac）更飆漲了879%。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，據Rx Savings Solutions的最新分析，截至目前為止，今年已有超過3400種處方藥物價格調漲，較去年同期的約2900種多出17%，平均漲幅10.5%，為通膨率的5倍。Rx Savings Solutions表示，其中約有41%的藥物漲價幅度超過100%。

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藥品價格的漲幅已遠遠超過薪資增長及生活成本，據非營利組織凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）今年稍早發布的研究，5名美國人中就有4人認為處方藥價格不合理。更有三分之一的患者表示，由於無法負擔高昂的藥價而放棄用藥。

雖然3400多種藥物僅佔整個醫藥市場的一小部分，但對於依賴其中一種藥物的患者來說，急劇增加的醫療開支可能令他們負荷不了。除了百憂解外，含類固醇藥膏Mometasone 0.1%今年上漲381%、止咳藥物Promethazine/Codeine 6.25%-10mg/5mL漲價326%，而治療注意力不足過動症（ADHD）藥物Guanfacine 2mg藥片的漲幅也達118%。

Rx Savings Solutions創辦人兼執行長Michael Rea表示，藥品價格上漲是由於股東要求提高利潤及市場缺乏彈性所致。「為了保命，人們需要這些藥物，因此廠商有很大的靈活性推升價格。」以胰島素舉例，該藥物在5年內翻漲了2倍以上，令許多糖尿病患者因此經濟困難，在美國影響了超過3000萬民眾，幾乎是全美十分之一的人口。

Michael Rea表示，消費者應盡可能地了解自己的藥物選擇，尋找價格較低的同類替代藥物。藥房與藥物福利經理的合同原來禁止藥劑師向顧客提供價格資料，可是川普政府已禁止這種做法，川普上個月也公布新規，要求處方藥的電視廣告必須透露價格，讓民眾有更簡單的方式了解藥物的基本訊息。