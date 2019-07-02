長榮航罷工13天虧損逾20億　第6大股東出手要求「妥善處理」

▲長榮空服員發動罷工今天進入第13天，對公司營運持續造成衝擊，長榮航空累計虧損逾20億元。（圖／記者陳以昇攝）

記者紀佳妘／台北報導

長榮空服員罷工衝突越演越烈，連帶衝擊公司營運，累計營收損失逾20億元。根據長榮航空官網顯示，勞動部勞動基金運用局管轄的新制勞退基金持有2%股份，也是長榮航第6大股東。勞動部表示，上周已發函給長榮航空公司，提醒長榮應妥善處理勞資爭議，必須善盡社會責任，考量員工、消費者、股東權益。

根據長榮航空官網資料顯示，前6大股東分別是長榮海運股份有限公司（16%）、長榮國際股份有限公司（11.32%）、元大商業銀行託管華光投資專戶（10.65%）、長榮鋼鐵股份有限公司（4.96%）、張榮發（2.72%），以及新制勞工退休基金（2%）。

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新制勞工退休基金由勞動基金運用局負責運作，按照社會責任投資原則，對其投資達股票總投資淨值1%以上的國內公司，持續予以關注是否發生重大涉及勞工權益、環境保護與公司治理的社會矚目案件，並派員出席其股東會，以行動來表達立場。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗如表示，新制勞退是長榮航第6大股東，為了股東權益和社會責任，已在6月24日發文給長榮航空，提醒勞資爭議懸而未解，開始對營運產生影響，應妥善處理。