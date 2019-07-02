竹縣長楊文科兌現選前承諾　「調降房屋稅」公告七大利多

▲新竹縣公告調降房屋稅及７大利多。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府稅捐局長彭惠珠7月2日在主管會報中表示，兌現楊文科縣長「調降房屋稅」的競選承諾，縣府6月26日召開的不動產評價委員會中，決議「擴大調降房屋稅範圍及適用對象」，並於2019年7月1日起實施， 2020年房屋稅(開徵期間為2019年7月1日~2020年6月30日)約有57.25%的民眾可減輕房屋稅租稅負擔！

縣長楊文科表示，這次房屋稅調整，講求的是合理以及符合實情，例如巷弄內的地段率就該低於大馬路邊， 另外，鼓勵青年人到竹縣落戶成家，對於本縣主管機關核定符合新購房屋住宅補貼的民眾也有優惠稅率。

彭惠珠說，不動產評價委員會中針對房屋稅調的項目包括1.重行評定新竹縣「房屋標準單價表」、2.修訂本縣「簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業要點」、3.重行評定本縣「房屋地段等級標準表」、4.增訂「青年成家，實質稅率1%，核減3年」等4大項。

稅捐局表示，依稅法相關規定，房屋標準價格每3年應重行評定一次，新竹縣上次評定房屋標準價格是在2016年，因此2019年應再次召開不動產評價委員會議重新評定房屋標準價格，並自2019年7月1日起適用。

新竹縣政府綜合考量各縣市房屋標準單價、地段率、實質稅負及經濟發展、租稅收入、財政負擔，研擬多項調降措施提報不動產評價委員會討論，經決議有下列七大重要調降措施：



(一)針對民眾最關心的巷弄地段等級標準，新竹縣地段率(135%)相較鄰近縣市桃園市(180%)、新竹市(150%)及苗栗縣(150%)為低，惟為減輕民眾租稅負擔，仍決議將巷弄比照同一街路地段等級標準減一級課稅，預估每年約76,000戶受惠、稅額減少約1,600萬元，並配合竹縣街路或村里重劃新增、刪除及修正街路名稱等。

(二)取消本縣房屋電梯設備加價評定，適用於2016年7月1日以後新增改建完成之房屋，並自2019年7月1日起實施，預估2020年約13,200戶受惠、稅額減少約1,200萬元，目前全國僅宜蘭縣和竹縣採取此項優惠措施。

(三)重行評定竹縣「房屋折舊率及耐用年數表」，適用於2016年7月1日以後新增改建完成之房屋，並自2019年7月1日起實施，例如鋼骨造、鋼筋混凝土造房屋，由原折舊率每年1%提高至 1.17%，殘值率則由40%降低至29.80%，預估2020年約16,000戶受惠、稅額減少約53萬元。

(四)針對國際觀光旅館、百貨公司、大型商場影劇院、遊藝場所、10層樓以上房屋裝設中央系統型冷氣機、電扶梯、金屬或玻璃帷幕外牆及游泳池等設備也一併取消房屋加價課徵規定，適用2016年7月1日以後新增改建完成之房屋，並自2019年7月1日起實施。預估2020年約1,200戶受惠、稅額減少約500萬元。

(五)房屋標準單價表(2017年7月1日至2018年6月30日)、房屋標準單價表(2018年7月1日以後)分別按九成及八成核計，適用於2018年7月1日以後新建、增建、改建之房屋，並自2019年7月1日起實施，預估2020年調降受惠戶數約17,000戶，稅收減少約6,650萬元。

(六)實現青年安心成家之競選承諾，凡經竹縣主管機關核定符合新購房屋住宅補貼者，可按實質稅率1%核減3年房屋稅，自2019年7月1日起實施，符合條件之新購住戶將可減輕租稅負擔。

(七)調整住家用房屋現值免徵房屋稅標準由10萬元調高為11萬1,000元，自2019年7月1日起實施，每年約2,000戶受惠、稅額減少約200萬元，但原已依該條款免稅之房屋，不會受影響。

稅捐局統計，此次不動產評價委員會議決議事項，約有57.25%民眾有感房屋稅調降，42.55%民眾持平，另僅0.19%民眾屬新增公告房屋地段，比照鄰近地區街路地段等級標準，致2020年較原房屋稅略為調增。

彭惠珠指出，總體而言，調整後新竹縣民眾房屋稅實質租稅負擔居全國排名第8至10名，相較所得中位數占全國第3名而言，租稅負擔相對合理。民眾如有任何疑問，可以撥打該局服務電話(03)5518141轉700、710、720分機或竹東分局(03)5969663轉105、210分機，將有專人為您服務。