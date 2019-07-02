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房間大掃除！辣妻清出一座空盒山「價值直逼進口車」　妹子秒懂：太療癒了

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▲房間大掃除！辣妻清出一座空盒山「價值直逼進口車」　妹子秒懂：太療癒了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這個量太驚人了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名人妻最近整理房間時，清出成堆的保養品空盒，量大到幾乎占滿房間地板，驚呆上千網友，不少人更直呼，「彷彿看到一台國產車」，聞言她不禁自嘲，「是一台進口車」，不過人妻也強調，這些都是她自己賺錢買的，「我覺得值得。」

人妻在「爆廢公社」發文提到，因為要把房間整理出來給小孩用，所以必須將保養品空盒全部清掉，「收集的好像有點多，還好我老公不知道這些多少錢，只派一隻喵在盯我整理。」

請繼續往下閱讀...

只見這些保養品空盒堆滿房間地板，規模直逼一座小山丘，而裡面的內容物加一加絕對價值不斐，原po更透露，「應該快一台進口車了」，但她也表示，「這都是我自己賺錢買的，我覺得錢花在自己身上很值得。」

▲▼ 化妝,卸妝,保養,化妝水 。（圖／取自pakutaso）

▲愛美是女人的天性阿。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

這一幕驚呆大票網友，紛紛回應「感覺送去資源回收可以賣很多錢」、「我怕會有小蟑螂，所以紙盒紙箱都會趕快丟掉」、「這些量夠我用20年了吧」、「太壯觀了」。有些人則不解，為何要把盒子都留著；對此，原po笑答，「其實我只是想收集而已。」

而愛美的妹子們則心有戚戚焉，直呼「看了好療癒哦」、「我也是...有收集盒子、空瓶的癖好」、「有推薦最好用的保養品嗎」、「個人覺得...其實還蠻有成就感的」。

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關鍵字：保養品,進口車,打掃,大掃除,空盒,辣妻,爆廢公社

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