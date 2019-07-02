熱門股號看人氣！台泥勇奪最熱門榜冠軍　傳產類股異軍突起

▲2019年第二季「十大爆紅股號」由台泥（1101）奪冠。（圖／YAHOO提供）

記者李瑞瑾／台北報導

2019年進入下半場，全球當前政經局勢緊繃，2019年第二季「十大爆紅股號」由台泥奪冠，根據此次榜單，可見傳產類股翻轉過往由科技類股霸榜的趨勢。

受川普封殺華為影響，不少華為供應鏈遭受波及，加上蘋果出貨旺季尚未來到，以至於電子股上半年吹起寒風。從投資人查詢的熱門股號，明顯看出依然以電子股為大宗，但是關注度已略為降低。

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另一方面，因進入除權息旺季，各家企業普遍端出高於以往的現金股利回饋股東，這時如果業績還有成長空間者，將成為投資人研究的熱點。尤其是業績穩健的傳產及金融股，因配發高現金股利，便在這次除權息旺季期間聲勢大增。

Yahoo奇摩股市App公布2019年第二季「十大爆紅股號」榜單，獲得第1名的台泥（1101）6月還原權息後股價高達45.5元，創下歷史新高，成為網友最熱議的股號，其他異軍突起的傳產類個股像是台灣高鐵（2633），今年高鐵將配發1.4元現金股利，為歷年來最高，讓投資人關注程度大增，推升排行個股成為爆紅第6名。

另外，玉山金（2884）則是拿下第8名，無論基於股東權益報酬率（ROE）或資產報酬率（ROA）評斷，都是金控股前段班，也持續吸引投資人高度關注。

▲ 傳產及金融股因配發高現金股利，在除權息旺季聲勢大增。（圖／YAHOO提供）

近期較有熱門題材表現的電子股在爆紅榜中佔四席，排名第3和第5的泰碩（3338）、奇鋐（3017），在雲端運算大行其道的趨勢下，從網路服務商到中小企業均大舉投入興建資料中心，伺服器的散熱設備於是跟著抬頭，近年營收明顯提升，成為市場熱門標的。獲得第4名的電子代工大廠緯創（3231）及第9名的和碩（4938），今年各自配發不錯的現金股利，換算現金殖利率都在6％以上，因此也得到投資人的青睞。

比起2018年底的全年榜單、當時十大爆紅股號全數由電子股囊括，此次與過往季度榜單由科技類股領軍的態勢截然不同，充分顯示在短短半年間，因為總體經濟逐漸露出轉折訊號，即使指數波動不大，但投資人對風險的承受度與篩選標的基準，明顯有不小變化。

【2019年第二季十大爆紅股號】

1. 台泥（1101）

2. 和鑫（3049）

3. 泰碩（3338）

4. 緯創（3231）

5. 奇鋐（3017）

6. 台灣高鐵（2633）

7. 中環（2323）

8. 玉山金（2884）

9. 和碩（4938）

20. 聯電（2303）