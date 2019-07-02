美中關稅休兵進入「科技冷戰」！專家：世界將分裂成2大高科技體系

▲專家認為，美中貿易戰將會分裂成世界2大高科技體系。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

二十國集團（G20）大阪峰會與「川習會」落幕，美國和中國同意重啟貿易協商，暫停加徵任何關稅。不過美國波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）董事長博克納（Hans-Paul Burkner）卻認為，美國和中國的「科技戰」仍可能見到更多磨擦，未來將會分裂成世界2大高科技體系。

博克納接受CNBC採訪時表示，美國和中國都是超級經濟大國，能重回貿易談判當然讓「很多人感到很開心」，但由於雙方都擁有科技優勢的野心，「兩國都想爭第一！」因此仍很有可能產生更多的摩擦，「戰場」持續升級並影響更深層面的科技冷戰，導致世界上出現了2個獨立科技生態的體系。

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「未來仍有可能有兩個科技世界：一個是中國世界，另一個是美國世界。」博克納表示，未來這些科技將會分由不同機構管理，也採行不同的法規和技術。美國和中國也繼續往印度、歐洲、拉丁美洲等國家相互競爭，爭取友邦支持，世界即成戰場，其他國家都必須要「選邊站」。

▲G20「川習會」後，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平決定重啟美中貿易談判。（圖／路透社）

博克納認為，世界兩大國的「科技瓜分」或許離現今仍很遙遠，尤其中國科技要贏得世界其他市場仍還有一段較長的路，但目前以中國的資源就已經出現像是華為這樣的中國科技巨頭，有朝一日，中國科技公司也一定會成為真正的全球參與者，這只是時間早晚的問題而已。

雖然博克納暗自希望，世界上不要出現科技世界分裂的結果，但就眼下的觀察而言，「這並非不可能。」如今依然可以看到，在G20「川習會」後，美國總統川普（Donald Trump）雖然放鬆了華為的管制，但華為仍在「實體名單」（Entity List）之列。