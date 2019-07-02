陸股基金績效前十大出爐　今年來平均報酬逾兩成　

▲陸股基金績效前十大，圖點開放大。（資料來源：Morningstar，統計至2019/6/28）

記者周康玉／台北報導

陸股今年來飽受貿易戰衝擊，但陸股基金近3個月仍繳出正報酬成績，平均報酬率1.16%，而若累計今年以來，平均報酬率更達21.67%，表現亮眼。法人指出，由於中國大陸發展新經濟的基調從未改變，加上A股國際化效應，對陸股後市樂觀看待。

陸股今年來走勢來回震盪劇烈，以上證指數為例，第2季一度衝高站上3288.45點，創近一年來波段新高，但隨即回檔跌落2800點附近，累計單季下跌3.62%。

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即便如此，陸股基金普遍仍繳出正報酬成績，近3個月平均報酬率約1.16%，表現勝過上證指數，而若累計今年來，平均報酬率更達21.67%，亦優於上證指數19.45%的漲幅。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，由於中國官方政策力挺，人行釋放大量流動性，為中小型企業輸血外，財政措施也從緊變寬，透過減稅降費方式讓利，並加速發展5G、AI等各項尖端科技投資，一則為短期經濟托底、一則為長期發展鋪路。

此外，楊國昌表示，國務院今年初火速批准QFII（合格境外機構投資人）的總額度，從1500億美元倍增到3000億美元，包括MSCI、富時指數等國際知名指數先後納入A股，為股市注入資金活水。

楊國昌表示，再加上上周六「川習會」釋出樂觀訊息，為中國經濟提供喘息機會，對陸股後市持續樂觀看待。

富達國際中國區股票投資主管周文群表示，由於貿易戰所帶來的技術封鎖，將促使大陸更積極謀求自主技術發展。目前中國大陸半導體設備國產化比例較低，整體市場規模發展空間龐大。晶片產業方面，隨著大陸手機產業鏈減少對美系晶片的依賴，大陸廠商可獲得較好的發展機遇。