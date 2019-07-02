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一周內下滑近30%！比特幣一度跌破1萬美元

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▲▼ 比特幣,消費,投資,電子錢包,虛擬貨幣,區塊鍊,bitcoin,加密貨幣,詐騙。（圖／記者何雨忠攝）

▲ 比特幣周一（1）一度跌破1萬美元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

比特幣（Bitcoin）近兩日價格暴起暴落，周一（1）甚至一度跌破1萬美元至9986.26美元，較6月27日接近1.4萬美元的高點下滑近30%。

CoinDesk數據顯示，台灣時間7月1日晚間11點30分，比特幣下跌至9986.26美元，從6月27日的高點13879.24美元下滑約28%。事實上，在比特幣價格接近1.4萬美元後，就開始顯著下滑，不到兩個小時內就分別跌破了1.3萬美元及1.2萬美元。截至今（2）日上午11點30分，比特幣價格為10261.19美元，正面臨一萬美元保衛戰。

請繼續往下閱讀...

▼台灣時間7月1日晚間11點30分，比特幣下跌至9986.26美元。（圖／取自CoinDesk）

▲▼比特幣。（圖／取自CoinDesk）

據富比士報導，eToro的高級市場分析師格林斯潘（Mati Greenspan）將這種價格下滑稱之為「積極信號」。他形容，這種下跌趨勢就像「一桶冰水，傾倒在焦慮不安的加密貨幣市場上，這個市場最近確實有點過熱了。」

多名分析師以類似的方式描述了周一的下滑。TradeBlock數位貨幣研究主管托達羅（John Todaro）表示：「最近的回落提供了投資者極需的喘息機會。比特幣價格在短短幾天內幾乎成拋物線上漲，這使得比特幣市場變得過熱。」

對沖基金BitBull Capital的加密貨幣基金執行長帕斯夸（Joe DiPasquale）也持相同觀點：「比特幣價格回調式健康的，可以防止不合理的攀升。此外，就比特幣價格而言，整體上並沒有損失太多價值，這顯示出賣家並沒有退出加密貨幣領域，只是在平衡投資組合。」

展望未來，托達羅認為加密貨幣的價格波動將保持相對溫和，「如果加密貨幣資產降溫，並在9000美元至11000美元區間內交易，那將是理想的結果，因為比特幣價格近來下滑快速，可能為投資人帶來重大損失。」然而，長期的下滑可能也會帶來麻煩，因為它會熄滅過去幾個月來人們進入市場的熱情。

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