中美貿易戰邊談邊打　製造業景氣燈號連7月亮「衰退」藍燈

▲台灣製造業景氣燈號續亮出代表景氣衰退的藍燈，已連7個月亮起藍燈。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（2）日公布5月製造業景氣燈號，受到中美貿易談判、國際原物料價格走緩、比較基期偏高等因素影響，加上出口與外銷訂單等指標都同步表現頹勢，使得5月製造業景氣連續第7個月亮出景氣衰退的藍燈。

台經院分析今年5月製造業景氣燈號，美中貿易談判突生變數，雙方互相加徵關稅，且將戰火從原本的商品貿易延伸至個別企業，增添全球經貿不確定性風險；另據近期主要國家所公布的製造業採購經理人指數（PMI）來看，顯示全球製造業活動依舊疲弱。

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在國內方面，出口與外銷訂單皆呈現連續7個月負成長態勢，進口與工業生產指數年增率再度由正轉負，拖累原物料投入面、需求面與售價面指標表現，整體製造業景氣信號值較上月減少0.60分，燈號續亮代表景氣衰退的藍燈。

▲2019年5月製造業景氣燈號圖。（圖／台經院提供）

觀察細部產業，在化學材料業方面，受到國際油價下跌，加上中美貿易摩擦升溫，影響下游買盤購料需求，加上國內主要領導廠商工安事故尚未復工，部分石化廠排定計畫性檢修，衝擊需求面與價格面指標表現，因此整體化學材料業景氣續為衰退的藍燈。

至於機械設備業方面，隨著貿易戰火再度延燒，美國制裁大陸科技業，引發全球企業恐慌，投資意願下滑，大陸對台灣機械業的採購訂單下滑更為嚴重，東協對台灣的機械業需求也明顯減弱，使得機械產品出口、外銷訂單與生產指數皆呈現雙位數負成長表現，拖累需求面與原物料投入面指標，因此5月機械設備業景氣燈號續為衰退的藍燈。

展望未來，台經院表示，儘管上周G20峰會美中雙方領袖達成重新恢復貿易協商的共識，短期雖有助於緩和5月以來雙方貿易衝突的情勢，但在最終協議前，只是將不確定性往後延，若後續協商不順利，美國仍可能再度使用關稅或出口管制等制裁手段來迫使大陸屈服，中美貿易協商恐再現僵局，打擊企業投資信心。