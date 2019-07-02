應用材料砸22億美元併購日本國際電氣

▲應用材料併購日本國際電氣 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體材料大廠應用材料（AMAT，以下簡稱應材）今（2）日宣布以現金22億美元收購KKR國際投資機構所持有的國際電氣株式會社（Kokusai Electric Corporation，以下簡稱國際電氣）全數流通在外的股份，預計整樁交易案會於12個月內完成。

這樁併購案交易完成後，國際電氣將會納入應材半導體產品事業群其中一支，持續在日本發展，在日本的富山與南韓天安市皆分別設有技術中心與製造中心，這樁併購案預期會為應材的非GAAP每股盈餘產生立即性的增值。

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國際電氣是一家領導性高生產力的半導體批量製程系統與服務公司，服務記憶體、晶圓代工及邏輯客戶，這些製程系統與應材在單晶圓製程系統領導群倫的產品線互補。國際電氣在日本與亞洲擁有堅實的客戶關係、一流的供應鏈、製造能力，以及優秀的員工團隊。

應用材料總裁暨執行長蓋瑞．狄克森（Gary Dickerson）表示︰「國際電氣擁有堅實的創新文化，優異的客戶關係，著墨於半導體設備市場的快速成長領域。隨著國際電氣優秀團隊的加入，應材將為客戶加速創新，為股東開創更大的價值。」

國際電氣總裁暨執行長金井史幸表示︰「有幸與應用材料公司合併，對客戶與員工而言都十分具吸引力，我們欣見國際電氣資深團隊與應材全球發展、客戶支援與服務能力相互融合。我們堅信，合併案能加速雙方能力，為客戶帶進耳目一新的技術。」

應材預計將使用現金以及定期貸款機制來完成該項交易，此併購案專任財務顧問為高盛公司(Goldman Sachs)，法律顧問為Hogan Lovells and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP。