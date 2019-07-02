G20後釋利多　法人：後勢樂觀　台積電Q3財測成關鍵

▲G20峰會後，市場反應樂觀氣氛。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

G20川習會面後，川普釋出善意，華為概念股昨日報復性反彈後，IC設計族群今（2）日接棒，瑞昱、神盾、義隆、揚智等都接續漲勢齊揚。法人指出，隨著G20會議雙方定調和解，尤其是對全球衝擊最大的第3波3250億美元清單未執行，加上放寬華為禁令，樂觀看待後續經濟走勢，惟台積電第3季財測如果能季增10%，將帶動電子股後勢續攻。

瑞昱盤中漲4.07%、來到243元；神盾強攻260元大關、漲2.57%；義隆漲2.66%，突破77元等。

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元大高科技基金研究團隊指出，由於中美和緩以及放寬華為禁令，短期內，庫存去化可望好轉下，原預期第3季大受衝擊的半導體、華為手機概念股、5G、自動化設備等業績展望轉佳。尤其是台積電第3季季營收展望若回升至10%以上，將帶動電子後勢。

元大高科技基金研究團隊表示，惟6月中旬中美二國互動增加後市場已有和緩預期，以致部份概念股已回升至今年上半高位，目前評價並未在前期低位，加上前二波清單仍是課徵25%，且華為禁令放寬幅度仍以美國企業在海外生產為主，其餘仍不明，對於全球經濟衝擊仍在。

G20結果放緩原本對於經濟數據不佳、聯準會降息的預期。尤其各國第2季GDP將於7月陸續公布，相關數據較第1季應有明顯下滑，在雙方未簽定明確協議下，後續股市仍視全球政經狀況而變。

元大高科技基金研究團隊建議，維持在中長期成長趨勢與防守性產業均衡配置，以殖利率、5G與網通供應鏈、自行車、利基型IC設計等族群。