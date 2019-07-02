美媒爆蘋果首席設計師出走內幕　庫克罕見痛批「荒謬」

▲蘋果傳奇設計師Jonathan Ive。（圖／翻攝美國蘋果官網）

科技中心／綜合報導

美國蘋果公司首席設計師Jonathan Ive在上週確定要離開蘋果自立門戶的消息傳出後，隨後《華爾街日報》發表一篇文章稱，其實Jonathan Ive早就淡出蘋果公司相當長一段時間，也讓該公司設計部門無人領導。對此蘋果執行長庫克（Tim Cook）罕見提出反駁，稱《華爾街日報》的報導內容與事實並不相符。

據外媒《The Verge》報導，針對《華爾街日報》的報導內容，庫克向NBC記者Dylan Byers表示，《華爾街日報》的報導相當荒謬，且與事實不相符。其實在Jonathan Ive出走蘋果的消息傳出後，《彭博社》也有類似報導，但當時庫克並沒有大動作回擊。

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庫克在電子郵件中提到，蘋果的設計團隊非常有才華，且比過去任何時候都要強大，他強調，「他們正在研發的項目將會讓你感到震驚。」《The Verge》分析認為，如此大動作回應對庫克來說相當罕見，因為他通常不會就蘋果公司的內部改組與記者進行對話。

Jonathan Ive在上週傳出要出走蘋果自立門戶時，他表示，自己在蘋果的職業生涯中，為這間公司創造了獨一無二的設計團隊，如今這個團隊已經更強大、更有活力且更有才華。對於自己的離開，他表示，「我對蘋果的設計師同事充滿信心，他們仍然是我最親密的朋友。」他也期待未來能與這些前同事繼續合作。