「股神」巴菲特再捐出36億美元！這5家基金會迄今獲得340億美元

▲美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）1日再捐出價值36億美元（約新台幣1117億元）把股票捐給5家慈善基金，履行捐出他大部分財產的承諾。

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司表示，巴菲特將把個人持有的波克夏A股1萬1250股，轉換成約1690萬股B股，並把其中的1680萬股捐給5個基金會，分別是「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）、「蘇珊湯普森巴菲特基金」（Susan Thompson Buffett Foundation）、「薛伍德基金會」（Sherwood Foundation）、「霍華德巴菲特基金會」（Howard G. Buffett Foundation）與「諾瓦基金會」（NoVo Foundation）。

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巴菲特曾在2006年承諾，要將自己所持有的波克夏海瑟威持股約85%捐給5家慈善基金會，其中多數給「比爾與梅琳達蓋茲基金會」。若加上這次的捐贈，巴菲特已經將持有的45%股份、總值約340億美元給基金會，截至今年6月30日為止，他持有波克夏海瑟威37.4%的A類股。