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「歐洲人才不買電動車」BMW高層：市場過度吹捧　車子貴需求又不高

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▲德國BMW執行董事兼董事會成員弗勒利希（Klaus Fröhlich）。（圖／路透社）

▲德國BMW執行董事兼董事會成員弗勒利希（Klaus Fröhlich）。（圖／路透社，資料照）

財經中心／綜合報導

多數車商正在積極開發「電動汽車」業務，不過德國BMW執行董事兼董事會成員弗勒利希（Klaus Fröhlich）近日卻表示，電動車市場過度吹捧，是一種「噱頭」，但實際上電動車需求不高，而且車子價格又貴，根本沒有歐洲人買。

綜合外電報導，BMW日前才宣布「純電動車」發展計畫，歐洲遊說團體「歐洲運輸環境聯合會」（Transport and Environment）卻指出，歐洲車廠故意延遲電動車的銷售計畫，市場上純電動車的選擇和可用性都非常侷限，也並未考慮歐洲缺乏電動車充電基礎設施，歐洲人寧可選擇插電式的「混合動力汽車」，種種因素導致歐洲電動車銷售量落後於美國。

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弗勒利希對此表示，「事實上，歐洲客戶並不想買純電動車。」他解釋，歐洲家庭通常只會擁有1輛車，歐洲人也不完全依賴汽車；但美國人可以根據不同目的擁有多台不同類型的車款，例如小貨車、SUV和小型汽車，「不應該拿美國市場和歐洲作比較。」

另外，電動車也有充電站或充電基礎設施普及的問題。弗勒利希表示，在電池原材料的成本高於汽油或混合動力車，隨著這些原材料需求增加，就會讓電動汽車價格上漲。他認為，純電動車只適用於中國、美國加州市場，其他地方應該選擇更大電池的混合式動力車。他也預計柴油引擎至少可再存在20年，汽油引擎至少還可存在30年。

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關鍵字：歐洲電動車,電動車,BMW,電動汽車

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