中美貿易戰緩和　標普500創歷史新高...台股小跌17點以10,878點開出

▲ 台股今日開盤下跌13點、以10,881點開出（圖／視覺中國CFP）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰氣氛轉緩和，美股全面收紅，標普500指數更創歷史新高紀錄。而台股今（2）日開盤台股小跌17點以10,878點開出，其中約22點受到台塑等12檔股票除息影響。

美股道瓊指數上漲117.47點，收26717.43點、漲幅0.44%；那斯達克指數上漲84.92點，收 8091.16 點、漲幅1.06%；標普500指數上漲22.57點，收 2964.33 點、漲幅0.77%，創下歷史新高；費城半導體指數上漲38.59點，收 1497.55 點、漲幅2.65%。

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台股昨日大漲逾百點，今日漲勢暫緩，開盤小跌17點以10,878點開出。電子三雄漲跌互見，股王大立光（3008）今日開4270元、上漲0.7%；台積電（2330）開出249.5元、上漲0.4%；鴻海（2317）以79元開出，下跌0.5%。

另一方面，今日計有台塑（1301）、允強（2034）、台達電（2308）、國建（2501）、 潤弘（2597）、美食-KY（2723）、新產（2850）、元大金（2885）、華立（3010）、瑞智（4532）、大豐電（6184）、研揚（6579）等12檔股票除息交易，其中台塑發行市值將減少約369億元，占發行量加權股價指數約12.3點，前述12檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約22.8點。