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利多激勵標普刷歷史新高　台指期漲多拉回一早跌逾30點

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記者紀佳妘／台北報導 中美貿易戰休兵，推升美股4大指數全面走揚，其中標普500指數更是刷新歷史新高，而亞股漲跌互見，台指期今（2）日跳空開高，指數一早飆漲逾130點，站上10,700點關卡之上，截至8點52分在10,710點附近震盪。 中美貿易戰重啟談判，加上川普政府允許美國企業銷售設備給華為，激勵 美股4大指數齊揚，其中道瓊工業指數終場上漲117.47點，漲幅0.44%，收26,717.43點；標準普爾500指數也漲22.57點，漲幅0.99%，報2,964.33點；那斯達克指數尾盤上揚84.92點，漲幅1.06%，以8,091.16點作收；費城半導體指數收漲38.59點，漲幅2.65%，報1,497.55點。 另觀察看台灣金融市場表現，股期雙市昨天量價齊揚，台股在股王大立光跳空漲停激勵下，指數大漲逾百點，盤中一度叩關10,900點大關，終場上漲164.63點，以10,859.46點作收，成交量1448.84億元，三大法人同步站在買方，合計買超124.64億元，其中自營商買超32.49億元，投信買超19.84億元，外資及陸資賣超72.31億元。 台指期呈現開高走高，指數一早漲逾百點，成功重返10,700點關卡，尾盤大漲190點，收在10,767點，與現貨相較，逆價差128.46點，成交量9萬7,311口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,649口至14,023口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少325口至46,800口。 期貨分析師表示，G20川習會達成共識，中美貿易戰暫時休兵，台指期周一反彈開高，短線上呈現偏多看待，預期這波漲勢可持續至台指期結算前，不過選擇權在10,800至10,900點區間壓力較大，建議投資人不宜追高，選股上可留意華為供應鏈、5G概念股，適合逢回可做多。記者紀佳妘／台北報導 中美貿易戰休兵，推升美股4大指數全面走揚，其中標普500指數更是刷新歷史新高，而亞股漲跌互見，台指期今（2）日跳空開高，指數一早飆漲逾130點，站上10,700點關卡之上，截至8點52分在10,710點附近震盪。 中美貿易戰重啟談判，加上川普政府允許美國企業銷售設備給華為，激勵 美股4大指數齊揚，其中道瓊工業指數終場上漲117.47點，漲幅0.44%，收26,717.43點；標準普爾500指數也漲22.57點，漲幅0.99%，報2,964.33點；那斯達克指數尾盤上揚84.92點，漲幅1.06%，以8,091.16點作收；費城半導體指數收漲38.59點，漲幅2.65%，報1,497.55點。 另觀察看台灣金融市場表現，股期雙市昨天量價齊揚，台股在股王大立光跳空漲停激勵下，指數大漲逾百點，盤中一度叩關10,900點大關，終場上漲164.63點，以10,859.46點作收，成交量1448.84億元，三大法人同步站在買方，合計買超124.64億元，其中自營商買超32.49億元，投信買超19.84億元，外資及陸資賣超72.31億元。 台指期呈現開高走高，指數一早漲逾百點，成功重返10,700點關卡，尾盤大漲190點，收在10,767點，與現貨相較，逆價差128.46點，成交量9萬7,311口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,649口至14,023口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少325口至46,800口。 期貨分析師表示，G20川習會達成共識，中美貿易戰暫時休兵，台指期周一反彈開高，短線上呈現偏多看待，預期這波漲勢可持續至台指期結算前，不過選擇權在10,800至10,900點區間壓力較大，建議投資人不宜追高，選股上可留意華為供應鏈、5G概念股，適合逢回可做多。

▲台指期今天漲多拉回，一開盤隨即下跌逾30點，目前在10,740點關卡附近震盪。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰休兵，推升美股4大指數全面走揚，其中標普500指數更是刷新歷史新高，而亞股漲跌互見，台指期今（2）日漲多拉回，指數一早跌逾30點，守穩10,700點關卡之上，截至8點47分在10,740點附近震盪。

中美貿易戰重啟談判，加上川普政府允許美國企業銷售設備給華為，激勵美股4大指數齊揚，其中道瓊工業指數終場上漲117.47點，漲幅0.44%，收26,717.43點；標準普爾500指數也漲22.57點，漲幅0.99%，報2,964.33點；那斯達克指數尾盤上揚84.92點，漲幅1.06%，以8,091.16點作收；費城半導體指數收漲38.59點，漲幅2.65%，報1,497.55點。

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另觀察看台灣金融市場表現，股期雙市昨天量價齊揚，台股在股王大立光跳空漲停激勵下，指數大漲逾百點，盤中一度叩關10,900點大關，終場上漲164.63點，以10,859.46點作收，成交量1448.84億元，三大法人同步站在買方，合計買超124.64億元，其中自營商買超32.49億元，投信買超19.84億元，外資及陸資賣超72.31億元。

台指期呈現開高走高，指數一早漲逾百點，成功重返10,700點關卡，尾盤大漲190點，收在10,767點，與現貨相較，逆價差128.46點，成交量9萬7,311口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,649口至14,023口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少325口至46,800口。

期貨分析師表示，G20川習會達成共識，中美貿易戰暫時休兵，台指期周一反彈開高，短線上呈現偏多看待，預期這波漲勢可持續至台指期結算前，不過選擇權在10,800至10,900點區間壓力較大，建議投資人不宜追高，選股上可留意華為供應鏈、5G概念股，適合逢回可做多。

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