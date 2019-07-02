美放寬對華為禁令　分析師：重返榮耀之路相當艱辛

▲中國大陸智慧型手機製造商華為。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國總統川普日前宣布將鬆綁華為禁令，未來部分美國公司在不影響國家安全的前提下，可以向華為出口某些關鍵技術和零組件，這有機會讓華為在全球智慧型手機市場奪回失土，但這條路將相當艱辛。

據CNN報導，華為今年第一季智慧型手機的銷售量超越美國蘋果公司，排名全球第二，有希望能在2020年打敗南韓三星成為全球最大智慧型手機製造商。但從今年5月16日美國對該公司實施限制措施開始，華為的手機銷售就受到不小的影響，據創辦人任正非近日表示，華為智慧型手機銷量在5月17日至6月16日期間較先前的30天下降了40％。

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雖然美國總統川普已經公開表明未來部分美國公司在不影響國家安全的前提下，可以向華為出口某些關鍵技術和零組件，但實際上是那些美國公司可以對華為進行出口仍不清楚。有分析師認為，目前華為最重要的供應商應該是上個月宣布不再提供華為Android系統的Google。研究公司IDC的分析師Bryan Ma表示，「若Google獲得對華為出口的許可，對華為來說將是一個巨大的喘息機會。」

主要原因是，華為與大多數智慧型手機一樣運行Android系統，雖然Android系統中有許多服務在中國大陸境內是不被允許使用的，但華為的智慧型手機銷售有一半來自海外，若是真的無法使用Android系統，將會大大降低海外市場對該品牌手機的興趣。

Bryan Ma指出，在過去6周內，許多國際零售商和華為手機用戶都在關注Google是否繼續提供華為Google服務和安全更新，「消費者顯然不想購買不能提供他們想要的服務的手機，零售商也不想購買一堆無法銷售的庫存。」

除了Google以外，華為智慧型手機也相當仰賴高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、科沃（Qorvo）等公司對於訊息和數據轉換的新一代科技。雖然華為日前表示，「就目前的情況而言，我們的整體供應不會受到影響。」但Bryan Ma認為，「那些零售商和消費者，他們的信心受到了動搖。」且就算華為能夠購買其智慧型手機業務所需的所有美國技術和軟體，來自美國政府的壓力還是會對該公司產生長久影響。