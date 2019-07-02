百和市值逼近300億　謝金河：全因鄭森煤看得遠、想得深

▲謝金河日前前往越南進行考察，圖左為百和董事長鄭森煤。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長日前前往越南進行考察，過程中他對台商離鄉打拼的精神留下深刻印象，尤其是對百和董事長鄭森煤的記憶最強烈，更評論其為「他總是看得比別人遠，想得比別人深！」

謝金河1日在臉書表示，他與鄭森煤相識至少20年，但大多數是在演講或參與等場合相遇，僅僅只有握手寒暄，但藉由這次越南參訪，讓他有機會聆聽鄭森煤治理公司的心得，「只能用讚嘆來形容。」他形容鄭森煤，「個子不高，在人群中不容易被一眼相中，不過，他的心思細密，中國人喜歡用的『深謀遠慮』完全展露在他的身上。」

請繼續往下閱讀...

由於越南當地交通經常塞車，鄭森煤怕謝金河一行人的參訪被影響到，特地與該公司的越南執行副總到謝金河一行人參訪的前一家台商，再分別上兩輛車子對謝金河一行人做簡報，只為讓參訪團多了解百和。

在百和的生產缐上，鄭董說他20年前來找地的時候，很多人介紹的土地，一平方公尺都在100美元以下，但他買下最貴的450美元一平方公尺的土地，如今經過20年，他發現買對了。還有當年建廠，他堅持地基要挖深，後來很多工廠都因為地層下陷重建，成本花得更多。還有他知道水資源可貴，他收集雨水，蓄水池是游泳池的50倍大，他可以做到再生水，不是拿來澆花，而是飲用的地步。謝金河強調，參觀百和的生產缐，這個廠已考量未來10年、20年的發展規畫，別人的廠沒有冷氣，鄭森煤的廠都有冷氣，而且自動化程度極高。

更令人驚嘆的是鄭董工廠的安全防護下足功夫，從公司外牆到工廠内的大門都下足功夫，上次越南暴動，百和完全沒有受到衝擊。在人才培育上，他看中具有發展潛力的員工，帶薪出國留學，有的學英文，有的學越南話，他花重金培育人才一點都不手軟。

謝金河表示，他相當佩服鄭董的「遠慮」，因為謝金河向鄭董提出兩個較為敏感的問題，鄭董皆選擇不回答，還開玩笑說，「你不要害我！好不好！」百和以三鉤牌粘扣帶起家，如今成為全球最大供應商，謝金河指出，據說鄭董早年是從彰化和美修摩托車起家，現在單是百和市值逼近300億台幣，「鄭董低調藏拙，卻心思細膩，穩穩掌握百和方向，我對他深感敬佩！」