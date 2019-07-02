富櫃200指數型權證上櫃交易！6家發行證券商出席　掀投資熱潮

▲櫃買富櫃200指數型權證於7/1（一）上櫃掛牌。（圖／櫃買中心提供，下同）

財經中心／綜合報導

櫃買中心富櫃200指數在今年3/27（三）發布，短短3個月後便推出第一波指數化商品「櫃買富櫃200指數型權證」，並於7/1（一）正式上櫃掛牌。為此，櫃買中心特別舉辦掛牌典禮，首波富櫃200指數型權證的6家發行證券商（兆豐、華南永昌、元富、第一金、凱基及群益金鼎）董事長皆親自出席，共同見證櫃買富櫃200指數商品化的新里程碑。

櫃買中心陳永誠董事長表示，證券商選擇優質的富櫃200指數作為連結標的發行權證，等於提供投資人參與一籃子優質上櫃股票的投資機會，再搭配權證操作策略靈活、高槓桿及低交易成本的特性，投資人只要花小額的資金就可以輕鬆追蹤上櫃股票市場的漲跌變化，無疑創造了一個因應多變行情的優質投資工具。

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櫃買富櫃200指數篩選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票，按季進行流動性檢驗，成分股更具投資操作靈活度，且該指數基期點數設定為5千點，對於漲跌趨勢反應更為明顯，提供市場參與者一個觀察台灣中小型股票走勢的絕佳工具。目前已有9家證券商及期貨業者與櫃買中心簽訂指數授權契約，可望在最短時間內持續推出包含ETN及店頭衍生性商品在內的指數化商品，而期貨交易所也已經決定在今年第3季推出富櫃200指數期貨，可預見在不久將來，不論是機構法人或散戶投資人，都可以在櫃買市場中找到適合自己的富櫃200指數化商品，提供參與上櫃股票市場表現的多樣化選擇。

▲首波上櫃的6家發行證券商權證列表。