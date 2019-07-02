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瘋電影／完美搭檔　弱小的人因為弱小才懂得互相幫助

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文／賴賴

▲▼完美搭檔。（圖／YAHOO）


瘋言瘋語：


電影好看，人物塑造能力超強，劇情流暢無冷場，過程合情合理，沒有想到李光洙的演技如此生動自然，飾演大腦只有五歲的智障青年或擅長游泳，而電影劇本有許多內涵，因為力量小所以要團結小力量，互補不足才能成就大平凡，身障和智障的互補，非常聰明的安排，而不論力量有多麼微小，只要活著就有用。

聰明的置入模式，個人最欣賞的是業務置入極其高明的部分，很明顯的以關懷弱勢的內涵電影，如何喚起票房實力，並使贊助廠商能夠完美置入，不傷害劇情又不突兀，這部電影的商品置入相當厲害，編劇力太強大了，透過聽開易開罐的聲音，讓商品露出並獲得關注，不但可藉此引出年輕人辛苦工作的生活型態，也從罐頭聲中找到同伴與樂趣，強大的企劃力。

不論是引起弱勢關懷，身障與智障生活問題的顯露，弱勢家庭照顧的社會問題等等，都有著高度顯著的呈顯，故事不僅感人也激發同理心，面對這樣的族群，能夠如何給予更大的協助。好看又有意義。
 


片　　名：完美搭檔 　
英文名稱：Inseparable Bros
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2019-05-24
片　　長：01時54分
導　　演：陸尚孝(YOOK Sang-Hyo)
演　　員：申河均(Shin Ha-kyun) 、 李光洙(LEE Kwang-soo) 、李絮(LEE Som)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌

劇情大綱

肢體殘疾的聰明老哥，四肢發達的傻瓜小弟，當我們湊在一起，1加1等於1

哥哥世河（申河均飾演）雖然擁有過人智慧，但沒有弟弟東究（李光洙飾演）就哪裡都去不了。弟弟東究雖然擁有出色游泳技術，但沒有哥哥也什麼都無法做。兩人雖然沒有血緣關係，但二十年來卻一心同體般地生活在一起。某天，負責管理這對「特別兄弟」棲身處「責任之家」的神父過世了，不但失去所有資助，也讓各自擁有不同障礙的兩人，面臨即將被迫分離的危機。

世河為了守住「責任之家」，更不想與東究分開，於是聘請曾在區立游泳池打工、即將畢業成為社會新鮮人的美賢（李絮飾演）作為東究的游泳教練，並讓東究參加游泳比賽，試圖吸引眾人目光。然而，不會分開的美夢只是暫時，一位意料之外的人物竟在此時出現，讓兩人能否繼續生活在一起，產生未知的變數與衝擊…。
 

▲▼完美搭檔。（圖／YAHOO）

▲照顧弱勢兒童，爽朗的神父愛喝酒，很搞笑。

▲▼完美搭檔。（圖／YAHOO）

▲智障配上高IQ身障，想辦法賺錢養自己和育幼院的其他智障青少年。

▲▼完美搭檔。（圖／YAHOO）

▲智障卻是游泳天才。

 
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關鍵字：瘋電影,完美搭檔,賴賴,申河均(Shin Ha-kyun),李光洙(LEE Kwang-soo),李絮(LEE Som)

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