ETtoday綜合台會議紀錄2019/6/21

新聞自律委員會名單

世新大學 陳清河副校長

世新大學廣電學系 關尚仁副教授

銘傳大學廣播電視學系 杜聖聰系主任

文化大學大眾傳播學系 王翔郁副教授

中山大學公事所 諸葛俊副教授

新聞自律委員會會議紀錄

遠富國際新聞自律委員會會議紀錄

會議名稱：新聞自律委員會 第四次會議

日期：2019年6月21日（五）

會議時間：PM 12:30～PM 14:00

主席：陳清河副校長

會議地點：崇聖會議室

出席委員：

【外部委員】世新大學 陳清河副校長

世新大學廣電學系 關尚仁副教授

銘傳大學廣播電視學系 杜聖聰系主任（請假，公出上海）

文化大學大眾傳播學系 王翔郁副教授

中山大學公事所 諸葛俊副教授（請假）

【內部委員】

節目部 李登文製作人

列席人員：

【合製單位－東森新媒體控股股份有限公司】

林妏純總編輯、譚志東執行副總編輯、周佩虹資深副總編輯、吳增煌資深副總編輯、盧婉琳資深專員、張詠淳專員

【節目部】

洪思驊協理

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實際出席共 11人

會議內容重點摘要

一、針對觀眾及團體、基金會等申訴案件處理研議與討論

（一）本季未收到觀眾或其他團體、基金會等申訴案件。

（二）零申訴值得給予鼓勵，代表有確實落實媒體自律。

二、針對媒體自律相關事宜討論

（一）最近最大爭議是某電視台報導特定政治人物比例過高，NCC已對該電視台處置，某幾家媒體可能在選前還是會有這方面的爭議，相信政府也不會讓他們有機會操控選舉。

（二）因為連續4次沒有申訴案件，對ETtoday的同仁深具信心，希望各位繼續保持新聞專業。

（三）其實在處理選舉相關的新聞，不管正反意見必然都會被批評，這是讀者立場性的問題，我們能做的是對事實查證、盡量平衡報導、減少對立面及降低批評或質疑，以避免一些不必要的麻煩。

（四）ETtoday的專業及影響力是無庸置疑的，尤其現在很多電視台會拿ETtoday的民調做分析，未來受到的關注會越來越多，所以新聞及民調的處理要更謹慎，有關政治的意識形態，建議都以新聞的方式處理。

三、內部委員徵聘討論

（一）徵聘吳增煌資深副總編輯為內部委員。

四、第五次會議時間、地點確認

（一）下季委員會例行會議時間為2019年9月27日(五)中午12:30，地點：台北市忠孝西路一段4號15樓(崇聖大樓)。

