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G20才落幕...陸紫光重組DRAM事業群　高啟全任CEO

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▲▼紫光重新開啟DRAM事業群。（圖／翻攝自紫光官網）

▲紫光重新開啟DRAM事業群。（圖／翻攝自紫光官網）

記者周康玉／台北報導

G20甫落幕，紫光今（1）日於官網宣布，要組建DRAM事業群，委任工信部電子信息司司長的刁石京擔任事業群董事長，以及前台積電大將高啟全擔任執行長（CEO），這也是歷經五年後，紫光重啟DRAM事業群。

高啟全曾是台積電高階經理人，是張忠謀手下大將。和吳敏求一同創辦旺宏，接著又擔任南亞科執行副總、華亞科董事長，有「台灣DRAM教父」之稱，2015年就被紫光延攬為執行長，去年再調任至紫光旗下武漢新芯，專注3D IC 封裝技術。

請繼續往下閱讀...

研調解讀，這算是自去年晉華遭美國禁售後，中國大陸重啟自主開發DRAM的里程碑。

TrendForce指出，紫光並非首次計畫進軍DRAM產業，早在2014年就表達出研發DRAM的決心，但當時為了平衡產業與地方發展，確立紫光發展NAND Flash的路線，DRAM研發之路無疾而終。

TrendForce表示，紫光DRAM事業群雖在草創初期，但已有長江存儲的蓋廠經驗，迅速完成不難；技術方面，紫光旗下IC設計公司紫光國微具有相關產品的研發實力，若整合至紫光，將挹注其DRAM事業群發展。

TrendForce指出，目前紫光欠缺的是DRAM的製程技術，這部分預計可望藉由其新任執行長的業界人脈進行補強。

▼高啟全有台灣DRAM教父之稱。（圖／資料照）

華亞科董事長高啟全(圖/本報資料照片)

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關鍵字：紫光,DRAM,高啟全,半導體,G20

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