前十大出口貨品大洗牌　5年內LED、手機及太陽能電池消失

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(1)日公布我國前10大貨品變動情形，近5年(102年到107年)除了104年受到國際原油價格受挫，石油煉製品出口，前十大貨品集中度降至43.4%外，其他前十大貨品及中度大約介於45%至 46%之間。

根據財政部統計，從102年到107年之間，積體電路石油製品穩居我國貨品出口占比的第一、第二名，其中積體電路（IC）從20.6%一路攀升至28.6%，單一貨品占比已接近三成；石油煉製品走勢相反，由7.3%垂降至3.9%。

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值得注意的是，電腦的零附件5年間出口占比排名由第8的1.6%逐年爬升至第3的2.2%；液晶裝置及其零件102 至106年雖列第三，但占比由 5.1%快速滑落至2.6%，107 年更降至 2.2%，排名跌居第四。

產業相關者如儲存媒體、電腦及其附屬單元的出口占比及排序亦均有所提升，但原本居四、五名的發光二極體(LED)及太陽電池、手機及其零件等，到了107年則已經淡出前10大出口貨品之列。

積體電路占比大成長 市占世界第二位

根據財政部統計，我國積體電路之出口規模隨之水漲船高，由102年641億美元上升至107年959億美元，5年間出口增加318億美元，增幅達49.5%。此外，由於積體電路為眾多消費電子之所需，故為各國競合之角力貨品，並反映於全球市占率的消長，我國具晶圓代工及封測產業優勢，且積極投入新製程之研發與製造，106年出口市占率漸次攀升至14.9%，較101年增2個百分點，升居世界第2位。

財政部表示，短短5年間，前10大出口貨品排序及比重更易幅度不小，與國際產業競爭、新興科技發展趨勢、中國大陸供應鏈在地化等因素不無關聯。

▲積體電路國際上的競爭力。（圖／財政部提供）

紅色供應鏈競爭 台商回台應發展高階製程

財政部表示，相對於其他產業深受紅色供應鏈的衝擊，產業延展性深且廣的積體電路近5年出口占比提高8個百分點，突顯其在我國出口的戰略地位，由於全球科技創新由以往單項產品轉為由物聯網或AI人工智慧主導的各項應用，積體電路之長期需求看好，且我國深具技術領先優勢，對出口可望形成穩定挹注。

又國際產業競爭日益熾烈、瞬息萬變，對個別出口品項之影響程度，有時更甚於景氣循環因素，近期中美貿易戰餘波未止，國際大廠多有調整全球布局或重新定位的考量，政府在吸引國際資金來台投資或台商回流之際，也應協調優化產業結構，持續朝向智慧化、高值化及高階製程發展，以提升我國產品出口對外競爭力。