長照扣除額利益看得見　家中照顧2個老人可省稅近3萬

▲長照扣除額報稅將可用，家中有需要照顧的老人，減稅利益明顯可見。（圖／翻攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為減輕中低所得家庭照顧身心失能者之租稅負擔，立法院今(1)日通過「所得稅法第17條」修正草案，未來只要符合符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年都有12萬元的扣除額。

財政部試算，如果是四口之家，家裡有兩個需要長照的老人，適用稅率5%的話，可以省的稅就有1.2萬元；如果適用稅率有12%的話，可以省的稅就有2.88萬元。

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所以，不論是無論是聘用看護、使用長照機構服務或由家人自行照顧，無須檢附費用憑證，每人每年定額減除長期照顧特別扣除額12萬。財政部表示，長照扣除額並訂定排除適用規定，當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上，包括適用累進稅率20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或按20%課徵基本稅額者都不適用，可使政府資源有效運用。

配合政府推動長期照顧政策，增訂長照扣除額12萬元，適度減輕中低所得家庭照顧身心失能者之租稅負擔，預計有29萬人受益，增加可支配所得約20億元。個人領有身心障礙證明，且符合前開身心失能者適用條件者，除原有身心障礙特別扣除額20萬元，並得再扣除長照扣除額12萬元，合計可減除32萬元，對於有身心失能照護需求的家庭，大有幫助。

財政部進一步表示，長照扣除額自今年1月1日施行，民眾明（109）年5月申報所得稅時即可適用，除衛生福利部將配合公告「須長期照顧之身心失能者」認定條件外，該部將儘速訂定子法規及申報書表，責成各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業，並加強宣導，以利各界充分瞭解，使新制順利實施。