林若亞條款三讀過關　財部：可增加支配所得達42億元

▲名模條款。PRADA聖誕慈善派對-林若亞（資料照／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院今（1）日三讀通過所得稅法「所得稅法第14條、第126條」修正草案，也就是為了符合大法官第745號解釋，也就是林若亞條款，未來薪資可費用減除可以二擇一，定額扣除或者是特定費用核實減除，財政部預估，可增加民眾的可支配所得約20~40億元。

財政部表示，依據修正草案的規範，薪資所得計算採定額減除或特定費用減除二者擇一擇優適用，包含一，維持現行薪資收入減除薪資所得特別扣除額定額扣除20萬元方式；或者二，假使薪資收入可減除的特定費用金額高於該定額者，得選擇舉證費用核實自薪資收入中減除。

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有關可以舉證的項目，應符合與提供勞務直接相關且必要、實質負擔、重大性及共通性4大原則，規範下列3項，各費用項目每人全年減除金額以其薪資收入的3%為限。通過的法案規定可扣除的項目有三：

一，職業專用服裝費：職業所必需穿著之特殊服裝或表演專用服裝，其購置、租用、清潔及維護費用。

二，進修訓練費：參加符合規定之機構開設職務上、工作上或依法令要求所需特定技能或專業知識相關課程之訓練費用。

三，職業上工具支出：購置專供職務上或工作上使用書籍、期刊及工具之支出。但其效能非2年內所能耗竭且支出超過一定金額者，應逐年攤提折舊或攤銷費用。

財政部表示，因應司法院釋字第745號解釋，於兼顧租稅公平及簡政便民原則下，修正薪資所得計算規定，薪資所得者不分行業類別，均得擇一擇優適用，預估採用特定費用減除者約7萬人，增加可支配所得約20億元至42億元。