2018年EV唯一逆勢成長！　中壽每股隱含價值67.92元

▲中國人壽今天召開法說會，公布2018年隱含價值為2,726億元。（圖／中國人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

中國人壽今（1）日舉行法說會，公布2018年隱含價值（EV）為2,726億元，年成長11.4%，每股隱含價值為67.92元，也是目前所有公布EV的壽險業中，唯一成長的壽險公司。

中國人壽今（2019）年前5月累積稅後盈餘達60.7億元，較去年同期成長 29%，每股稅後盈餘為1.51元。除了隱含價值與獲利表現亮眼外，5月底淨值為1,081億元，加上6月25日順利完成92.7億元現金增資，以擬制性基礎計算，5月底淨值及淨值比分別達1,173億元及6.4%，資本適足率（RBC ratio）達316%。

請繼續往下閱讀...

中國人壽表示，去年底受到金融市場波動影響，調整後淨值為848億元，但因業績表現亮眼，新契約價值達276億元，較前年度大幅增加44.9%，帶動公司價值持續成長，扣除資金成本後，隱含價值為2,726億元。以2018年底發行股數40.14億股換算，每股隱含價值為67.92元，而這次計算隱含價值的投資報酬率及折現率假設與前一年度相同。

至於IFRS 17部分，中國人壽指出，目前持續維持正利差，因應IFRS 17接軌，主管機關自2012年至2018年的負債試算結果顯示準備金皆為適足，沒有缺口。

此外，今年前5月新契約保費收入約720億元，總保費收入1,263億元，因商品策略持續轉向高價值型分期繳商品，前5月新契約價值達142億元，較去年同期成長54%；至於中壽轉投資的大陸建信人壽，目前資產規模已達人民幣1,641億元，今年前5月合併淨利潤約人民幣2.8億元，相較去年同期成長近8成。

中國人壽提及，近年隨著大陸保險監理政策轉向，建信人壽大力推進業務結構調整及優化，今年至5月以來新契約保費242億人民幣，其中分期繳新契約已達41億人民幣，較去年同期22億人民幣大幅成長近一倍，持續朝向高價值型公司邁進。