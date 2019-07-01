長照扣除額三讀納排富條款　會計師：有三種人不能採用

▲長照扣除額通過三讀，未來家裡有需要長期照顧的勞人，繳稅可以少一點負擔。（圖／翻攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

長照扣除額今（1）日三讀通過，資誠聯合會計師事務所提醒兩大重點，其一，新增的長期照顧特別扣除額因屬於基本生活費用性質，所以未來會納入基本生活費用總額的比較基礎；其次，長照扣除額有設立排富條款，未來有3種狀況，並不適用長照扣除額。

針對《所得稅法》修正案，第17條修法將長期照顧費用納入扣除額，額度為每人、每年12萬元，並將排富門檻訂為綜所稅稅率20%

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資誠會計師事務所表示，依據納保法計算的維持基本生活所需費用，因薪資所得特別扣除額已經從基本生活費用總額的比較基礎中排除，所以不影響。但新增之長期照顧特別扣除額，因屬基本生活費用性質，將會納入基本生活所需費用總額的比較基礎。

此外，資誠會計師事務所表示，未來納稅義務人、配偶或受扶養的親屬符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，就可以適用長照特別扣除額。但有排富條款，未來有三種情況不能夠扣除：

一，減除幼兒學前特別扣除額及長照特別扣除額後，適用稅率在20%以上。

二，股利所得選擇就其採取分離課稅，稅率為28%者。

三，納稅義務人依所得基本稅額條例計算的基本所得額超過扣除金額(現為670萬元)。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛表示，依納保法計算的維持基本生活所需費用，新增之長期照顧特別扣除額因屬基本生活費用性質，所以將會納入基本生活所需費用總額的比較基礎。

▼未來基本生活費未來比較（圖／資誠會計師事務所）

