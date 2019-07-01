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台電跨足航運業務　攜手裕民、光明合資明年成立船運公司

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▲台電今(1)日與裕民航運、光明海運、川崎汽船簽署合資設立船運公司合作備忘錄，由左至右分別為光明海運董事長葉陳輝、台電總經理鍾炳利、裕民航運總經理王書吉、川崎汽船專務執行役員針谷雄彥。（圖／台電提供）

▲台電今(1)日與裕民航運、光明海運、川崎汽船簽署合資設立船運公司合作備忘錄，由左至右分別為光明海運董事長葉陳輝、台電總經理鍾炳利、裕民航運總經理王書吉、川崎汽船專務執行役員針谷雄彥。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電開啟異業結盟新業務！台電公司今（1）日宣佈，將攜手裕民航運、光明海運及川崎汽船合資成立船運公司，此案目前正準備報行政院核定，新合資船運公司預計於2020年底前成立。

台電公司與裕民航運、光明海運及KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. （川崎汽船）今天共同舉行合作備忘錄簽約儀式，台電總經理鍾炳利表示，台電公司規劃出資新台幣4億元，各股東之權益比例暫以台電公司40%、裕民航運32.5%、光明海運20%及日商K-LINE 7.5%規劃。

請繼續往下閱讀...

針對合資船運公司的規劃，台電表示，目的為結合專業船運公司的技術、知識、業務、財務等資源，以期強化發電業務攸關的原物料運輸，進一步提升經營效率、降低營運成本，確保台灣發電燃料之供應安全，也為業務多角化奠下基礎。

台電指出，航運市場在面臨全球能源轉型、電業轉型的浪潮，以及各項經營環境與條件急遽變化的挑戰下，應如何面對這些挑戰並採取適切的因應措施，不但補足電昌一、二號退役後的運力缺口，更能全面穩定燃煤供應，並於日後適當時機進一步拓展LNG船運業務。

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關鍵字：台電,裕民航運,光明海運,川崎汽船

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