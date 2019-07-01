大巨蛋遭爆違法復工　北市2日勘查：若屬實依法重罰30萬

▲大巨蛋外觀。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府2015年以大巨蛋未按圖施工為由，勒令遠雄停工，只允許遠雄針對14項防災維護工項進行局部復工，不過，遠雄遭爆料已經在安裝空調系統一部分，違規復工。對此，北市建管處表示，2日將邀集三大專業公會現場確認，如有違法施工情形將依法重罰30萬。

有大巨蛋工地人員向媒體透露，冰水主機早已進場，正在安裝冷氣設施，甚至上月13日就已施作儲冰槽水管配管、冷卻水管配管等工項，20日則進行冰水機房配管前置作業。

▲大巨蛋遭爆違規施工。（圖／建管處提供，下同）

建管處指出，1日下午已派員現場勘查，發現巨蛋棟地下五層設置有不明槽體，不過遠雄說明，該儲冰槽於停工前104年2月2日訂製，104年3月6日裝船，於104年9月2日進場後暫置於地下5層，因地下室防洪排水系統工程施作需要，須將原占據排水系統工程位置之儲冰槽遷移，因工序問題必須將相關管線先行設置定位，現場之管線僅以點焊方式暫時固定。

針對遠雄公司說明事項，建管處將於2日邀集三大專業公會現場確認，如有違法施工情形將依法重罰30萬。

建管處坦言，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限於建管人力，每日僅能以抽查方式巡查，而全區地下室構造本屬14項安全維護工項之一，因此地下室未列入重點巡查範圍，後續將每周至少一天針對地下室範圍加強巡查。