太陽能營運持續虧損　益通光能通報大量解僱計畫

▲益通光能董事長溫清章。（圖／翻攝櫃買中心）

記者姚惠茹／台北報導

益通光能（3452）今（1）日發布重訊公告，由於太陽能電池產品價格急遽下跌，即使今年以來價格些許回穩，但太陽能電池業務緊縮，雖採行營運組織精實，並嚴控各項營運費用開支，營運仍持續虧損，因此通報大量解僱計畫。

根據益通光能董事長溫清章，今年4月宣布停止太陽能電池生產業務時，提到目前員工總數為315人，不過《ETtoday新聞雲》記者實際詢問解僱人數，益通光能表示不便透露實際人數，但由於解僱員工人數達19人以上就必須通報大量解僱，因此只能確定解僱人數超過19人。

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至於大量解僱的原因，益通光能表示，太陽能市場因國際貿易關係自2012年起即持續受到貿易壁壘影響，2018年更接連歷經美國201、301條款、中國531新政、印度防衛性關稅、歐盟MIP結束等變動，從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極具不穩定的狀態，致使2018年陷於價格大幅滑落的困境。

益通光能指出，再加上中國大陸政府大力的支援太陽能產業，產能大舉壓境，致使台灣太陽能電池價格受制且飽受威脅，因此太陽能電池產品價格急遽下跌，即使今年以來價格些許回穩，且益通致力於各項成本的撙節，但價格仍低於生產製造的現金成本。

益通光能強調，太陽能市場產品價格劇烈下跌，實在難以回復有效的產能利用率狀況，而且益通2014年起至今持續與基益公司就原有租賃廠區訴訟爭議的限制，無法隨著產業結構改變而作適當調整，在生產成本無法與市場競爭下，導致益通的太陽能電池業務緊縮，雖採行營運組織精實，並嚴控各項營運費用開支，但營運仍持續虧損，因而於108年7月1日通報大量解僱計畫書，相關資遣作業依據勞工相關法令辦理。