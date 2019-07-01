顧立雄笑看台股大漲：要感謝川普嗎？　生產基地轉移才是台灣最大契機

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

G20川習會順利落幕，緩和中美貿易戰緊張情勢，帶動台股今（1）日大漲逾百點，叩關10,900點大關，金管會主委顧立雄對此表示，中美貿易戰後續仍得持續觀察，不過長遠來看，貿易戰帶給台灣最大的契機是生產基地的轉移。

金管會主委顧立雄今天出席「第十屆台灣權王大賽」活動時，被媒體詢問台股大漲一事，他表示，「這要怎麼說呢，要感謝川普嗎？」只能說今年金融市場有很多不確定因素，且與中美貿易戰、地緣政治有關，昨天這2件事確實有讓投資人較為安心，因此量能回升、指數攀高回應局勢是理所當然的結果。

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不過，任何股市都要回到基本面，顧立雄強調，中美貿易戰雖然有稍微和緩的跡象，但後續對全球貿易量、經濟成長發展等影響仍得持續觀察。

至於台股未來量能是否回溫，顧立雄指出，股市量能很重要，上市櫃去年台股日均量從1,700億元降至1,500億元，甚至又到1,300億元，而上周市場呈現觀望態度，集中市場日均量僅剩800至900億元，代表投資人保持觀望居多。

顧立雄說，貿易戰所帶來的契機正是生產基地轉移，如今高附加價值的產線轉回台灣，而沒有高附加價值則轉到東南亞，若貿易戰持續進行，可望帶動台灣產業轉型，改變以往過度依賴大陸，造成空洞化現象。

此外，明天立法院審資金回台專法，顧立雄提及，此舉可望帶來資金充沛的動能，若能配合台商回台、生產基地的轉移，他非常期待實質投資、產業轉型成功，對於台灣因應不確定時代，是非常重要的時刻，最終還是得看基本面的持續改善。