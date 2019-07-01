台灣微軟、遠傳電信啟動戰略合作　推進三大智慧應用領域

▲台灣微軟與遠傳電信簽署戰略合作MOU。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣微軟與遠傳電信今（1）日共同宣布，正式啟動戰略合作；雙方將針對遠傳近年所提倡的大數據、人工智慧（AI）與物聯網等三大領域進行緊密合作。遠傳電信總經理井琪表示，由於電信已走入競爭紅海，勢必得跳脫舊有的服務型態。

此次的合作，是在微軟Azure平台基礎上，搭建遠傳的「智慧零售」、「智慧製造」及「智慧醫療」三大智慧雲服務，藉由雙方前瞻的技術加值服務範疇，共同拓展全新商業模式與數位服務的新版圖，打造出新經濟數位服務公司。

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此次的戰略合作，雙方將整合資源，以「共建團隊」、「共建平台」、「共建服務」三大方向推動合作進程。

在共建團隊方面，台灣微軟將協助遠傳導入Azure DevOps Services與Microsoft Teams兩大工具，並提供跨區域及部門的資源，援引微軟全球資深副總裁潘正磊所帶領的雲服務研發模式轉型經驗進行技術移轉，協助遠傳電信建立符合DevOps、開發測試雲與前端開發技術的專業服務能力與團隊，以提升針對AIoT應用與雲服務的敏捷開發與管理效率，雙方共同推進台灣企業界軟體與服務開發能力的轉型。

此外，兩者也將共建平台，遠傳電信將採用微軟的數據科學技術與平台打造「數據中台」與「數據池」，梳理各核心系統間的龐大數據，並以API服務結合微軟大數據平台、機器學習技術與Power BI技術，擴大數據驅動的決策模式，提升企業決策效率，攜手為雲服務模式建立厚實數據基礎。

另外雙方也將共建服務，雙方將結合微軟技術資源與遠東集團的行業經驗，逐步建立包括零售、製造與醫療等行業的「遠傳智慧雲」；台灣微軟將在Azure雲服務設計、PaaS開發技術引入、先進的微服務與容器架構技術、雲服務數據安全等核心技術領域，提供全面支援，並協助遠傳電信取得Azure雲端服務認證及實現商業應用上雲作業，以創新商業模式，共同提供台灣中小企業快速轉型的關鍵引擎。